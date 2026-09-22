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Emanuele Tramacere
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Desde Inglaterra: Gyokeres rompe con el Arsenal, contactos con el Milan para enero

AC Milán
V. Gyoekeres
Arsenal
Juventus

El delantero sueco no está encontrando espacio con Arteta y está pensando en irse.

El Arsenal de Mikel Arteta, vigente campeón de Inglaterra, está llevando a cabo una pequeña, pero importante, revolución técnico-táctica. Varios protagonistas de la marcha hasta el título fueron puestos en cuestión en verano y también en este inicio de temporada las decisiones tomadas por el técnico vasco están provocando no pocos malestares entre jugadores considerados casi estrellas y que hoy han quedado al margen del equipo.

Entre ellos está Viktor Gyokeres, delantero sueco, que no está encontrando espacio y que ha empezado a mirar a su alrededor de cara al mercado de enero. Y según TeamTalk y otros medios ingleses, uno de los clubes que está iniciando contactos por él es el Milan.

  • A las puertas del Arsenal

    Hay que decir y contar que, durante el verano, el Arsenal buscó durante mucho tiempo un delantero con características más similares a las de Kai Havertz y alejadas de las suyas. Para Arteta, hoy Gyokeres es la tercera opción en ataque, hasta el punto de que desde el inicio del año el sueco suma solo 5 apariciones esta temporada, solo una como titular en la Carabao Cup y un total de apenas 207 minutos jugados. Sin embargo, lo que hace ruido son los tres partidos en el banquillo en 5 encuentros disputados en la Premier League y las dos apariciones de no más de 17 minutos.

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  • Eje Milán-Londres

    El malestar de Gyokeres ha puesto inmediatamente en marcha a sus agentes, que han empezado a sondear el terreno con varios clubes europeos y, entre los más interesados, informa TeamTalk, está precisamente el Milan.

    El club rossonero ha iniciado los primeros contactos con el entorno del sueco para estudiar las posibles cifras y la viabilidad de la operación de cara a enero. La idea, inevitablemente, será la de una cesión con una posible opción de compra al final de la temporada. El jugador también ha sido ofrecido a la Juventus, que sin embargo está algo más fría con esta idea.



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