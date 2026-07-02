Desde Inglaterra: el Tottenham de De Zerbi busca reforzar el ataque. Ha contactado con el Milan por Leao, pero su primera opción es otra

El verano de Rafael Leão podría estar lleno de movimientos en el mercado defichajes. Centrado en el Mundial con Portugal y a la espera del partido contra Croacia que define el pase a octavos, el delantero del Milan sigue siendo clave pese a no entrar en los planes futuros del club. Aunque hubo un tímido acercamiento tras hablar con el nuevo técnico, Rubén Amorim, las declaraciones de finales de mayo, en las que el jugador de 1999 expresó su deseo de probar otra liga, crearon una brecha insalvable.
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