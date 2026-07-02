Desde Inglaterra: el Tottenham de De Zerbi busca reforzar el ataque. Ha contactado con el Milan por Leao, pero su primera opción es otra

Hasta ahora, ningún grande de la Premier League ni de La Liga ha mostrado interés por Leao, quien priorizaría esos destinos tras dejar el Milan. Solo el Galatasaray se ha acercado, pero no convence al jugador. Aunque su contrato vence en junio de 2028, el ‘10’ rossonero sigue en la lista de salidas.El Tottenham de Roberto De Zerbi, tras gastar 300 millones en van Eke, Mateus Fernandes y Tonali, busca ahora refuerzos en ataque y bandas, y el nombre de Leão aparece en la lista.





TOTTENHAM, TONALI ES UN FICHAJE RÉCORD: EL MILÁN TAMBIÉN SALE GANANDO