El club de Liverpool, de hecho, no está del todo convencido de un traspaso a título definitivo por el jugador de 30 años y su interés en recuperarlo se ha enfriado a pocos días del cierre del mercado: el Everton se ha alejado de la negociación, a pesar de que el precio del jugador ha caído drásticamente en las últimas semanas. El Milan necesita que la cifra exigida por el jugador, que termina contrato el próximo año, sea inferior a 10 millones de libras para poder cerrar la operación, con el nuevo entrenador, Ruben Amorim, deseoso de asegurarse un mediapunta que juegue por la izquierda antes del final del mercado de fichajes, coincidiendo con la posible salida de Rafael Leao.



