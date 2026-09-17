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Woltemade JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

Desde Inglaterra: el Bayern de Múnich piensa en Woltemade para la próxima temporada

Juventus
Bayern Múnich
N. Woltemade
Newcastle

El delantero alemán, recién llegado cedido por el Newcastle, está en el punto de mira del Bayern

Objetivo: empezar a planificar hoy el futuro. En el Bayern Múnich ya piensan a lo grande y, aunque la temporada acaba de comenzar, el club bávaro ya está empezando a pensar en lo que se podrá, o mejor dicho deberá, hacer durante el próximo verano para moverse a tiempo y estudiar a lo largo del año los perfiles que podrían ser más interesantes.

Y según lo informado por TalkSport en Inglaterra, el club bávaro ha elegido seguir de cerca la temporada de Nick Woltemade, hoy cedido a la Juventus por el Newcastle.

  • EL COMUNICADO DE LA JUVENTUS

    Woltemade llega a la Juventus cedido sin opción de compra y, en consecuencia, al final de la temporada todo volverá a quedar en el aire, con el delantero centro aún siendo propiedad del Newcastle.

    Este es el acuerdo con la Juventus: «Juventus Football Club S.p.A. comunica haber alcanzado un acuerdo con el Newcastle United FC para la adquisición, a título temporal hasta el 30 de junio de 2027, de los derechos sobre las prestaciones deportivas del jugador Nick Woltemade por una cantidad de 2,8 millones de euros, además de gastos accesorios por valor de 0,8 millones de euros. Dicha cantidad podrá incrementarse, durante la vigencia del contrato de prestación deportiva con el jugador, en un importe no superior a 0,5 millones de euros, en caso de alcanzarse determinados objetivos deportivos»

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  • UN GOLPE EN ATAQUE

    El Bayern de Múnich está pensando en el futuro de su ataque y la idea de incorporar a un delantero centro con características no tanto de finalizador como de "organizador ofensivo" como relevo de Harry Kane está sobre la mesa de la directiva.

    En este sentido, informa TalkSports, las características de Woltemade encajarían al 100% con esta idea. Además, al talento alemán, que explotó en Alemania pero que está teniendo dificultades lejos de la Bundesliga, podría venirle bien un regreso a su país para recuperar continuidad y rendimiento también de cara a la selección nacional.

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