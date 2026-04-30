«¡Desde fuera es imposible imaginárselo!» Leon Goretzka destaca una particularidad del FC Bayern

«Tengo ganas de repetir lo de 2020, pero esta vez con nuestros aficionados; sería totalmente diferente», declaró Goretzka, que dejará el Bayern este verano tras ocho años, a la revista del club 51. Hace seis años, en plena pandemia, ganó su primer triplete y la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain (1-0) en Lisboa se jugó a puerta cerrada.

Sin embargo, en lo deportivo hay paralelismos. La «confianza en nosotros mismos» de entonces «ha vuelto en las últimas semanas», opinó Goretzka. Aunque eso no garantiza el título en la máxima competición europea, «pero hay esa sensación especial que, con suerte, quizá tengas una o dos veces en tu carrera. Tenemos un equipo en el que todas las piezas encajan a la perfección. Tenemos calidad individual y, al mismo tiempo, ese hambre, esa voluntad de correr».