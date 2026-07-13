Desde Francia: la Juventus y el Lens pujan por fichar a Openda; la Champions, factor clave

El principal escollo es el fichaje de Openda, valorado en 4 millones de euros. Lo más probable es una cesión, con o sin opción de compra. Si se optara por una cesión con obligación de compra o una venta inmediata, la operación se complicaría. Veamos los números. La Juventus pagó 40,6 millones por la cláusula de compra obligatoria al RB Leipzig, que amortizará en cuatro años, empezando en 2026-27. Es decir, si lo traspasara este verano, debería recuperarlos todos para no registrar pérdidas; en cambio, en 2027 le bastarían 30 millones.







