Desde España: Juventus, el Atlético de Madrid ya ha decidido: tiene preparados 25 millones por Jonathan David

El Atlético de Madrid ya piensa en pagar a la Juventus los 25 millones de la opción de compra de Jonathan David, que ha firmado un gran inicio de temporada con la camiseta de los colchoneros, con un balance de 3 goles en 4 partidos. Así lo informa en España Relevo.





El canadiense, nacido en 2000, es un tipo de jugador que Diego Simeone no tenía y su inicio está convenciendo cada vez más al club: más allá de los números, tanto la aportación del exjugador del Lille al juego del Atleti como su integración en los esquemas del Cholo van viento en popa.





«Tiene algo que no teníamos, es un delantero que se mueve de forma natural hacia la derecha y realiza un gran trabajo defensivo para el equipo», explicó Simeone después del partido ganado al Manchester United en la Champions League.