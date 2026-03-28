Desde España - Inter: Bastoni se muestra abierto a fichar por el Barcelona

El Barcelona quiere a Alessandro Bastoni. Ya no es ningún secreto que los blaugranas han puesto sus miras en el defensa central del Inter. Según informa *Marca*, los catalanes consideran prioritario el fichaje de un defensa en sus planes para la próxima temporada, y el jugador del Inter, nacido en 1999, es el principal candidato.

Por su estilo de juego, pero también por su experiencia y por lo demostrado en el Inter, Bastoni representa el objetivo número uno para el Barcelona. Y, a la espera de que puedan comenzar las negociaciones propiamente dichas, habría novedades relacionadas precisamente con la voluntad del defensa italiano, que se encuentra inmerso en los playoffs para clasificarse para el Mundial.