Desde España - Barcelona: se han iniciado las negociaciones por Bastoni; el Inter ya busca un sustituto, y también surge el nombre de Buongiorno

De hecho, el diario digital Sport informa de que el Barcelona ya entabló contactos a principios de la presente temporada con el entorno de Bastoni para conocer cuáles son los planes de futuro del jugador.

Según la misma fuente española, el Inter está valorando cómo la posible venta del defensa central podría financiar los futuros fichajes en el próximo mercado de verano.