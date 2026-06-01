Desde el ghanés Asamoah Gyan hasta el colombiano James Rodríguez: un repaso a las estrellas fugaces más memorables del Mundial

Hay un meme, a menudo mal citado, que dice:

A los tíos les encanta sentarse y ponerle nombre a los deportistas.

Y, por desgracia, hay algo de verdad en ello. Cualquier aficionado al deporte ha acabado, en algún momento, en una sala donde la charla se convierte en un concurso para ver quién recuerda al jugador más desconocido, mejor aún si su nombre provoca una sonrisa cómplice.

Papiss Cissé o Julio Olarticoechea, por ejemplo.

Es un ritual, y más aún en Mundiales. El torneo ha lanzado a muchos desconocidos: algunos sorprenden, otros se esperan. Pero algunos brillan demasiado rápido y luego desaparecen. ¿Qué pasa con esos tipos? Tienen un lugar especial en el fútbol. Por eso GOAL repasa a los mejores ‘éxitos efímeros’ de Mundiales.