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Desde el discreto Mundial de Christian Pulisic hasta las expectativas no cumplidas de Mauricio Pochettino: ganadores y perdedores tras la derrota de Estados Unidos ante Bélgica

Winners & losers
FEATURES
Analysis
USA vs Belgium
USA
Belgium
World Cup
M. Pochettino
S. Dest
C. Pulisic

Christian Pulisic pasó desapercibido, Mauricio Pochettino no estuvo a la altura y la racha de ensueño de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos terminó con un duro golpe de realidad ante Bélgica.

Tras ilusionar al país, el sueño mundialista de la selección masculina de Estados Unidos se esfumó con una humillante derrota 4-1 ante Bélgica.

Durante gran parte del torneo, el equipo de Mauricio Pochettino pareció capaz de aspirar de verdad al título. Pero las carencias que se habían arrastrado durante toda la preparación para el Mundial —sobre todo en defensa— resurgieron en el peor momento posible. Estados Unidos cometió cuatro errores graves, Bélgica los castigó todos y el marcador final podría haber sido fácilmente aún más abultado.

Al quedarse de nuevo fuera de los cuartos de final —ronda que no alcanzan desde 2002—, surgirán dudas sobre por qué una de las generaciones más talentosas del país no pudo dar el paso siguiente. GOAL analiza los ganadores y perdedores en Seattle.


  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Christian Pulisic

    Pulisic lleva casi una década como el rostro del fútbol estadounidense, y con razón. Es, sin duda, el mejor jugador de club que ha dado Estados Unidos, con un título de la Liga de Campeones y varios trofeos más. Sin embargo, con la selección sigue esperando esa actuación perfecta en un Mundial que lo ponga al lado de Landon Donovan y Clint Dempsey.

    Ahora quizá deba esperar hasta 2030. Ante Bélgica apenas se le vio: sin disparos, sin ocasiones creadas y un solo toque en el área en 59 minutos. Salió lesionado al inicio del segundo tiempo, pero su rendimiento resumió el torneo.

    Más allá de su asistencia ante Paraguay y algunos destellos contra Australia y Bosnia, podría discutirse si siquiera fue uno de los cinco mejores de la selección este verano. Este torneo prolonga un 2026 complicado para el delantero y reaviva el debate sobre si su descanso del verano pasado, cuando el equipo forjaba compenetración en la Copa Oro, lo dejó atrás en un plantel ya adaptado al sistema de Pochettino.

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  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/8 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS USAAFP

    GANADOR: Rudi García

    Rudi García mostró su decepción por la decisión de la FIFA de anular la tarjeta roja a Balogun y afirmó que Bélgica recurría no solo por su partido, sino por el futuro del fútbol.

    Aunque Bélgica perdió el recurso que la FIFA le concedió el lunes, García actuó.

    Rechazó que los Diablos Rojos perdieran en Seattle y, de forma audaz, dejó en el banquillo a Kevin De Bruyne y Jeremy Doku. Su plan fue priorizar el contraataque en la primera parte e introducir en la segunda a De Bruyne, Doku y Romelu Lukaku.

    El plan funcionó: Bélgica neutralizó a Balogun con marcadores rápidos y castigó cada avance estadounidense. Pochettino llegaba con más cartel, pero García le superó tácticamente.


  • GANADOR: Malik Tillman

    El fácil gol de Bélgica desanimó a algunos estadounidenses, pero Tillman no se rindió.

    Tillman se abrió paso con maestría por el sólido centro del campo belga —a pesar de ser su primer torneo— y volvió a brillar en un tiro libre. Tuvo algo de suerte con un ligero desvío, pero la precisión y velocidad de su lanzamiento fueron magníficas.

    Además, fue sólido en defensa y aportó la agresividad que el equipo necesitaba. El único punto positivo del lunes.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Sergino Dest

    Dest ha sido uno de los mejores jugadores de Estados Unidos en el Mundial. Pero el lunes vivió uno de sus partidos más difíciles con la selección.

    Como él mismo admite, rinde mejor cuando tiene libertad para regatear y usar su velocidad, lo que compensa sus carencias defensivas. Pero Bélgica explotó esas debilidades: falló en el segundo gol y no contribuyó en el primero.

    Con la estrella del PSV presionada en su banda, se mostró demasiado ansioso por compensar en ataque, llevando el balón hacia delante de forma imprudente y hacia zonas inútiles. Una noche decepcionante para un jugador que, por lo demás, había sido una de las estrellas de la trayectoria de Estados Unidos en este Mundial.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Matt Freese

    Freese hizo la parada decisiva en la primera parte y mantuvo vivo a Estados Unidos ante la amenaza belga. Pero en la segunda, todo se derrumbó.

    Con el equipo aún luchando por mantenerse en el partido, Freese controló el balón cerca del área y, presionado por Bélgica, intentó mantener la posesión en vez de despejar. La decisión le salió cara: perdió el balón frente a la portería y Hans Vanaken marcó el tercero, un golpe anímico en el peor momento.

    Con Pochettino, la portería parecía cerrada con Freese como titular, pero el error reabre el debate. Estados Unidos aún busca un sucesor de Tim Howard, quien brilló durante casi dos décadas.

    La portería ha sido una incógnita para Estados Unidos en los últimos dos años: sin un guardameta consolidado en Europa, Freese destacaba entre las opciones de la MLS. Algunos defienden a Matt Turner, brillante en el último Mundial, pero sus actuaciones recientes con la selección han sido irregulares.

    Queda por ver si la respuesta está en este grupo o en un guardameta más joven ajeno a la plantilla. Si la selección quiere avanzar, debe resolver esta posición.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Mauricio Pochettino

    Pochettino fue contratado a gran coste por su reputación y su capacidad para sacar lo mejor de sus plantillas. En su primera semana, afirmó con confianza que, al menos, llevaría a la selección estadounidense a cuartos de final.


    Por sus propias expectativas, no fue suficiente.


    Estados Unidos cayó en octavos en Catar y repitió eliminación en casa, ante un público ruidoso en Seattle. Sí, los estadounidenses por fin ganaron un partido eliminatorio, pero eso ocurrió porque el Mundial ampliado a 48 selecciones añadió una ronda.

    Habría más motivos para el optimismo si Estados Unidos hubiera plantado cara de verdad el lunes. En cambio, nunca alcanzó su mejor nivel y, a ratos, pareció mal preparado. No fue el equipo proactivo que brilló en los dos primeros partidos ni el que resistió ante Bosnia y Herzegovina. Fue un grupo que se rindió cuando más brillaban los focos.

    Quizá fue una de las peores actuaciones del USMNT en un Mundial moderno. Justo o no, la responsabilidad es del seleccionador.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Charles De Ketelaere

    Charles De Ketelaere siempre ha sido un futbolista intrigante: un número 10 en mentalidad, pero con el físico de un delantero centro. A menudo parece dividido entre crear juego y marcar goles, lo que complicó su paso por el AC Milan antes de asentarse en el Atalanta.

    El lunes ante Estados Unidos, a sus 25 años, recordó por qué genera tanta expectación: marcó dos goles, el segundo de ellos imponiéndose de cabeza a Tim Ream. Fueron sus primeros tantos en el torneo y llegaron en el mejor momento para Bélgica.