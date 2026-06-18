Desde arrasar en los rodeos hasta cantar Oasis con sombreros de vaquero: así se sumergieron los aficionados ingleses que viajaron a Texas en la cultura tejana y estadounidense

DALLAS — Un rodeo ofrece el típico espectáculo: acento sureño, pisadas de vacas, música country a todo volumen, sombreros de vaquero, cerveza barata y comida en exceso.

Pero el martes por la noche, durante unos extraños y breves minutos, los aficionados ingleses lo hicieron suyo: calló el acento sureño y sonó Neil Diamond. Comenzó una versión algo torpe de «Sweet Caroline», himno no oficial —y algo desairado— de las muchas hazañas de Inglaterra en torneos.





Luego volvió el silencio y todo volvió a la normalidad. Así ha sido con Inglaterra y Dallas. Este es el lugar más estereotípicamente estadounidense que existe, y los aficionados ingleses lo han acogido como tal. Las connotaciones de los aficionados ingleses cuando viajan suelen ser negativas. Pero este Mundial, tan aparentemente estadounidense, ha proporcionado una experiencia aparentemente estadounidense a los seguidores que han viajado hasta aquí.

«Alquilé una camioneta [Dodge] Ram enorme, de 2,5 litros. Es la más grande que he visto. Conducirla por Texas me ha parecido muy americano», explicó a GOAL Howard Taylor, un reconocido aficionado inglés, durante un descanso en una tumbona de la playa de Galveston.









Los grandes torneos suelen concentrarse en áreas pequeñas, con una “base de operaciones” y desplazamientos cortos. En Estados Unidos es otra historia: los tres partidos de la fase de grupos de Inglaterra se juegan en Dallas, Boston y Nueva York, con traslados que superan las 2.000 millas. Para el aficionado ocasional es un quebradero de cabeza, pero los más fieles lo ven como unas vacaciones.

«Ha sido un viaje bastante largo», explica Taylor. «Llegué el 21 de mayo y no me iré hasta que Inglaterra pierda; por ahora tengo un vuelo desde Nueva York para un par de días después de la final».

Taylor ha aprovechado el torneo para tomarse unas largas vacaciones. Llegó a Orlando a finales de mayo con hijos y nietas, planeaba quedarse 17 días, pero hizo una escapada a Leipzig para ver a su querido Crystal Palace ganar la UEFA Conference League. El desvío sorprendió a los agentes de inmigración, poco habituados al fútbol.

«No entendían por qué me fui 60 horas a otro país y volví con una mochila. En Inmigración me llevaron a una sala, pero el agente era del Atlético y, al ver mi camiseta del Crystal Palace, lo entendió», relata.

Luego visitó Key Largo, Key West, Miami y Galveston antes de llegar a Dallas, siempre en su camioneta. Próximas paradas: Nueva York y Boston.

Toronto es la siguiente parada, si Inglaterra avanza a dieciseisavos; de lo contrario, volará a Miami. Su único otro plan es el vuelo de regreso a casa, después dela final.

«Es una locura, ¿verdad?», dijo Taylor riendo.

Podría decirse así. Pero su trayectoria es, digamos, descabellada. Su primer partido fuera con la selección inglesa fue un viaje a Múnich para ver a los Tres Leones golear a Alemania 5-1. Por aquel entonces se estaba divorciando y, necesitado de pertenecer a algo, se unió al Club de Viajes de Aficionados de Inglaterra. Desde 2007 solo se ha perdido un partido fuera. Este es su sexto Mundial. Taylor también se ha labrado cierta reputación.

Durante el confinamiento venció a Gareth Southgate en un concurso de preguntas por Zoom. En la Euro 2012 se disfrazó de Fred Flintstone y se abalanzó sobre 150 antidisturbios.

«Sobreviví para contarlo», señala.