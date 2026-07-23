Desde Argentina: el Inter lidera la carrera por Cristian Romero; habrá nuevos contactos con su agente en las próximas horas

Cristian Romero es el gran objetivo del Inter en elmercado defichajes. Marotta y Ausilio se han centrado en el defensa central y, en los últimos días, han intentado evaluar el margen de negociación para Cristian Romero. El defensa central argentino ha decidido abandonar el Tottenham, que ha abordado el tema con los nerazzurri en las conversaciones sobre Djed Spence. Según Tycsports, el Inter lidera la carrera, negocia con el Tottenham y podría retomar las conversaciones con el agente de Cuti en las próximas horas.