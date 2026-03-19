Desde Argentina, Dybala se acerca al Boca Juniors: todas las pistas apuntan al regreso de «La Joya» a su país natal. Su esposa tiene algo que ver

Detrás del fichaje de Dybala por el Boca Juniors se esconderían, sobre todo, motivos de carácter familiar. El regreso a su país natal permitiría al futbolista estar más cerca de sus padres, pero también complacer a su esposa, Oriana Sabatini, quien nunca ha ocultado su deseo de volver a Argentina. El nacimiento de su primera hija, Gia, podría resultar decisivo en este sentido. A alimentar este rumor contribuye también el anuncio en redes sociales de su esposa, la cantante, de que en un futuro próximo participará en un programa de televisión para una cadena argentina.



