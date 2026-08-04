Para el Hacken: La Damallsvenskan sueca se ha convertido en los últimos años en una especie de liga trampolín, de esas que desarrollan de maravilla el talento joven pero que siempre acaban vendiendo a clubes más grandes y ricos de ligas más grandes y ricas. Como tal, el Hacken siempre supo que no podría retener a Felicia Schroder para siempre, y el plazo de su estancia en Suecia se acortó de inmediato la temporada pasada, cuando marcó la impresionante cifra de 30 goles en liga. Aun así, es difícil pensar que el club no sacó todo lo posible de su etapa con la adolescente. Schroder ayudó a impulsar al Hacken hacia su primer título de liga en cinco años y a un triunfo europeo en la edición inaugural de la Europa Cup, antes de marcharse por una cantidad absolutamente enorme de alrededor de 1,5 millones de euros (1,3 millones de libras/1,7 millones de dólares). Es un golpe perderla, pero el Hacken no ha gestionado nada mal esta operación. Nota: B
Para el Real Madrid: ¿Es esto una señal de que el Real Madrid por fin está mostrando el tipo de ambición necesario para recortar distancias con el Barcelona? Las Blancas han sido criticadas de forma habitual a lo largo de los años por la falta de impulso, siendo constantemente el segundo mejor equipo de España mientras, al mismo tiempo, muchas grandes estrellas se han marchado, como Olga Carmona, Esther Gonzalez y, solo este verano, tanto Caroline Weir como Naomie Feller. Sin embargo, desembolsar una gran suma por una de las mejores jóvenes del mundo representa un posible cambio. Schroder es una estrella y muestra todas las señales de poder replicarlo al dar un paso adelante, aportando los goles necesarios a un equipo al que le faltó esa regularidad de una delantera centro la temporada pasada. También tiene potencial para seguir mejorando y, de forma similar a Linda Caicedo, el Real espera que se convierta en una jugadora de talla mundial en Madrid. Nota: A
Para Schroder: Pese a las críticas a Madrid, esto parece un buen movimiento para Schroder. Debería ser la delantera centro titular del equipo, se fogueará en una gran liga y en la Champions League de forma habitual, y habrá un salto de presión y exigencia para ella, aunque no tan grande como podría haber sido. Madrid también tiene un historial decente en el desarrollo de jugadoras jóvenes, con Caicedo como ejemplo destacado. A pesar de algunas salidas importantes, el elenco que rodea a Schroder tampoco está mal, y será especialmente fascinante ver cómo se entiende con Caicedo. Nota: B+