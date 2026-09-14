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Ermedin Demirovic StuttgartGetty Images

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Desde Alemania: el Milan, al asalto de Demirovic en enero

AC Milán

El Milan piensa en Ermedin Demirovic. El delantero centro bosnio del Stuttgart habría sido señalado por Ruben Amorim para reforzar el ataque del Milan: la petición inicial de los alemanes es de al menos 35 millones. El club habría empezado a planificar sus movimientos de cara al mercado de fichajes de invierno.


NUEVAS SOLUCIONES - Según la información publicada por los medios alemanes, el técnico portugués habría señalado personalmente al atacante como una de las prioridades para enero, para añadir a su parcela ofensiva un delantero centro físico, capaz de atacar el área y ofrecer nuevas soluciones al juego del Milan.



CUÁNTO CUESTA - El Stuttgart pide al menos 35 millones de euros antes de abrir una negociación para el traspaso del jugador. Una valoración importante, destinada a obligar al Milan a reflexionar atentamente sobre la fórmula y la sostenibilidad de la inversión. El interés del Milan por Demirović, en cualquier caso, no representa una novedad absoluta: ya en julio de 2025 su nombre había sido vinculado al Milan, con una valoración entonces situada en torno a los 20-25 millones. El delantero centro tiene contrato con el Stuttgart hasta 2028, acuerdo oficializado en el momento de su traspaso desde el Augsburg en 2024.


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