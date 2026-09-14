Desde Alemania: el Milan, al asalto de Demirovic en enero

El Milan piensa en Ermedin Demirovic. El delantero centro bosnio del Stuttgart habría sido señalado por Ruben Amorim para reforzar el ataque del Milan: la petición inicial de los alemanes es de al menos 35 millones. El club habría empezado a planificar sus movimientos de cara al mercado de fichajes de invierno.





NUEVAS SOLUCIONES - Según la información publicada por los medios alemanes, el técnico portugués habría señalado personalmente al atacante como una de las prioridades para enero, para añadir a su parcela ofensiva un delantero centro físico, capaz de atacar el área y ofrecer nuevas soluciones al juego del Milan.









CUÁNTO CUESTA - El Stuttgart pide al menos 35 millones de euros antes de abrir una negociación para el traspaso del jugador. Una valoración importante, destinada a obligar al Milan a reflexionar atentamente sobre la fórmula y la sostenibilidad de la inversión. El interés del Milan por Demirović, en cualquier caso, no representa una novedad absoluta: ya en julio de 2025 su nombre había sido vinculado al Milan, con una valoración entonces situada en torno a los 20-25 millones. El delantero centro tiene contrato con el Stuttgart hasta 2028, acuerdo oficializado en el momento de su traspaso desde el Augsburg en 2024.



