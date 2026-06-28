¡Descuento en entradas y camiseta gratis antes del partido del Mundial contra Paraguay! ¿Los aficionados de la DFB se hacen con un clásico estadounidense legendario?

Hace dos semanas, los Red Sox recibieron a miles de aficionados al fútbol en un partido de la MLB. Entonces, los escoceses dominaron el duelo contra los Texas Rangers un día después de su debut mundialista ante Haití en Foxborough.

Ahora, la selección alemana jugará contra Paraguay el lunes a las 22:30 (hora alemana) en el estadio de los New England Patriots, a 40 km al sur de Boston. Los seguidores germanos se citarán a las 11:00 en el bar «Six Strings», junto al recinto.

Si Alemania vence, el 4 de julio jugará los octavos de final en Filadelfia ante Francia, que antes se medirá a Suecia en dieciseisavos.