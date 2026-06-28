A las 19:20 hora local, en el céntrico Fenway Park, empezará el duelo entre los Boston Red Sox y los New York Yankees, uno de los partidos con más historia de la MLB en uno de los estadios más emblemáticos.
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¡Descuento en entradas y camiseta gratis antes del partido del Mundial contra Paraguay! ¿Los aficionados de la DFB se hacen con un clásico estadounidense legendario?
Inaugurado en 1912, el Fenway Park es el estadio más antiguo de la MLB que sigue en uso. En su apertura, hace más de 100 años, los Red Sox, equipo local, se midieron a los Yankees de Nueva York, situados a unas cuatro horas en coche al suroeste. Con el tiempo, su rivalidad se ha vuelto la más intensa de la MLB. Los Yankees suman 27 títulos, pero no ganan la Serie Mundial desde 2009. Los Red Sox han triunfado nueve veces, la última en 2018.
Con motivo del partido de dieciseisavos de Alemania al día siguiente en Foxborough, la DFB y los Red Sox ofrecen a los aficionados alemanes un descuento de 10 dólares y una camiseta gratuita al comprar entradas por un enlace especial. El punto de encuentro oficial para los aficionados de la DFB es a las 17:00, hora local, en el bar deportivo «Game On», junto al Fenway Park (37 735 espectadores). Durante el partido, la «TubaFrau Hofbräu Band» amenizará el evento con música alemana.
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Alemania se enfrentará a Paraguay el lunes en Foxborough
Hace dos semanas, los Red Sox recibieron a miles de aficionados al fútbol en un partido de la MLB. Entonces, los escoceses dominaron el duelo contra los Texas Rangers un día después de su debut mundialista ante Haití en Foxborough.
Ahora, la selección alemana jugará contra Paraguay el lunes a las 22:30 (hora alemana) en el estadio de los New England Patriots, a 40 km al sur de Boston. Los seguidores germanos se citarán a las 11:00 en el bar «Six Strings», junto al recinto.
Si Alemania vence, el 4 de julio jugará los octavos de final en Filadelfia ante Francia, que antes se medirá a Suecia en dieciseisavos.