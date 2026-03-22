«Descontrolado, agresivo y violento»: el entrenador del Marsella, furioso tras la «grave lesión» de Mason Greenwood a causa de una entrada

La pérdida de su motor ofensivo resultó decisiva para los locales. A pesar de adelantarse en el marcador gracias a un gol de Ethan Nwaneri justo antes del descanso, se vinieron abajo en la segunda parte. Thomas Meunier empató rápidamente y el veterano delantero Olivier Giroud anotó un dramático gol de la victoria en el minuto 86, reduciendo la diferencia entre el Marsella, tercero, y el Lille, quinto, a solo dos puntos. En defensa del papel de su jugador en el altercado, Beye concluyó: «Cuando veo la imagen, entiendo la reacción de Greenwood, que está relacionada con el miedo. Creo que sacar tarjeta amarilla a los tres jugadores no es una decisión acorde con lo que ocurrió».