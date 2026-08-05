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¿Descontento en el Manchester City? Una estrella de 55 millones de libras se plantea salir mientras un sorprendente club de la Premier League lanza una oferta
El Forest apunta al centrocampista del Man City Reijnders
El Nottingham Forest ha surgido como pretendiente de Reijnders mientras busca reforzar su plantilla antes del cierre del mercado de fichajes. Según se informa, el conjunto de la Premier League está valorando una operación de 55 millones de libras por el internacional neerlandés este verano. Reijnders solo llegó al Etihad Stadium hace un año, después de una destacada etapa en el gigante italiano AC Milan.
Sin embargo, es justo decir que el jugador de 28 años no ha estado del todo a la altura de las expectativas en el fútbol inglés hasta ahora. Solo fue titular en 19 partidos de la Premier League a las órdenes de Pep Guardiola durante su primera temporada en Mánchester. En consecuencia, su futuro a largo plazo en el club ha quedado seriamente en duda.
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Reijnders, abierto a salir este verano
Según informa el Daily Mail, Reijnders está ahora abierto a salir del Manchester City. El neerlandés está deseando tener más continuidad con el primer equipo después de sufrir un primer año frustrante en Inglaterra. El Forest está mostrando un gran interés en una posible operación de 55 millones de libras para llevar al centrocampista al City Ground. Sin embargo, el City podría esperar una cantidad mayor, más cercana a los 60 millones de libras, antes de aceptar su salida.
Ese precio de salida de 60 millones de libras ya ha afectado antes a las opciones de traspaso de Reijnders en este mercado. El club español Atlético de Madrid ya mostró anteriormente interés en el jugador, pero consideró demasiado alta la valoración del City como para seguir adelante con la operación.
El Forest, armado con los fondos de Anderson
El Forest se encuentra en una sólida posición financiera para ir a por objetivos de alto valor este verano. El conjunto de East Midlands dio recientemente luz verde a la venta de su centrocampista estrella Elliot Anderson al Manchester City por una cifra que, según se informa, puede alcanzar los 116 millones de libras. Esa venta histórica ha proporcionado al Forest un capital considerable para reinvertirlo en su plantilla.
Sin embargo, la directiva del club debe valorar cuidadosamente si gastar 55 millones de libras en Reijnders representa una operación acertada. El internacional neerlandés tuvo problemas para adaptarse durante su primer año en la Premier League. Además, a sus 28 años, no es la opción más joven del mercado, lo que plantea dudas sobre su valoración a largo plazo.
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¿Qué es lo siguiente en la persecución de Reijnders?
El éxito de cualquier posible operación dependerá en última instancia de si el Forest está dispuesto a alcanzar el precio de salida de 60 millones de libras fijado por el City. Negociar un punto intermedio entre la oferta propuesta de 55 millones de libras y la valoración del City sigue siendo el principal obstáculo.
La disposición de Reijnders a cambiar de aires da al Forest una ventaja clara si decide concretar su interés. Un cambio al City Ground daría al centrocampista la continuidad que desea para recuperar su mejor nivel. Ahora, todas las miradas estarán puestas en el Forest para ver hasta dónde está dispuesto a llegar por la exestrella del AC Milan mientras continúan las negociaciones del traspaso.
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