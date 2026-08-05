El Nottingham Forest ha surgido como pretendiente de Reijnders mientras busca reforzar su plantilla antes del cierre del mercado de fichajes. Según se informa, el conjunto de la Premier League está valorando una operación de 55 millones de libras por el internacional neerlandés este verano. Reijnders solo llegó al Etihad Stadium hace un año, después de una destacada etapa en el gigante italiano AC Milan.

Sin embargo, es justo decir que el jugador de 28 años no ha estado del todo a la altura de las expectativas en el fútbol inglés hasta ahora. Solo fue titular en 19 partidos de la Premier League a las órdenes de Pep Guardiola durante su primera temporada en Mánchester. En consecuencia, su futuro a largo plazo en el club ha quedado seriamente en duda.