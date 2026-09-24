¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Manchester City v Norwich City - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

¿Descontento en el Manchester City? La Juventus prepara una misión de rescate en enero para el defensa apartado Rayan Ait-Nouri

Fichajes
R. Ait Nouri
Juventus
Manchester City
Premier League
Serie A

La Juventus estaría preparando un movimiento en el mercado de fichajes de enero por el lateral del Manchester City Rayan Ait-Nouri, tras su falta de minutos con regularidad esta temporada. El gigante de la Serie A ya se ha puesto en contacto con el entorno del defensor, mientras busca sacar partido de su frustrante situación en el Etihad Stadium.

  • La Juventus apunta al defensa del City que no entra en los planes del equipo

    La Juventus se prepara para lanzar una ofensiva en el mercado de fichajes de enero por el lateral izquierdo del City Ait-Nouri. El gigante de la Serie A está siguiendo de cerca la situación del defensa de cara al mercado invernal.

    Según la Gazzetta dello Sport, el conjunto italiano ya se ha puesto en contacto con el entorno del internacional argelino. Quiere conocer su disponibilidad para un cambio a mitad de temporada a Turín. Ait-Nouri ha tenido dificultades para asegurarse minutos con regularidad en el Manchester City de Enzo Maresca esta temporada. Como resultado, la Juventus espera ofrecerle una vía de escape lejos del Etihad Stadium.

    • Anuncios
  • Manchester City v Norwich City - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Aumenta la frustración en el Etihad

    La decisión de seguir en el City durante el verano no ha dado los resultados deseados para Ait-Nouri. A pesar de su evidente talento, el defensor se ha visto claramente relegado a un papel secundario en el primer equipo.

    El lateral se ha limitado a solo dos apariciones en todas las competiciones esta temporada. En total, apenas ha acumulado 105 minutos sobre el terreno de juego. Sin embargo, el argelino ha conseguido dejar una huella importante en sus escasas oportunidades. De manera notable, ha firmado tres asistencias en ese corto periodo, incluida una aportación destacada contra el FC Porto en la Champions League.

  • Reavivando un antiguo interés de traspaso

    No es la primera vez que la Juventus muestra interés en hacerse con los servicios de Ait-Nouri. El conjunto turinés, junto a su rival nacional AC Milan, estuvo muy vinculado al defensa el año pasado.

    Ambos clubes italianos reactivaron su interés durante el reciente mercado de fichajes de verano, y, según se informa, llegaron a producirse negociaciones. Finalmente, el jugador optó por quedarse y pelear por su sitio en Manchester.

    Esa decisión llegó solo un año después de su sonada llegada procedente de los Wolves. El City se hizo con la firma del defensa en una operación valorada en 36,8 millones de euros, pero su futuro a largo plazo en Inglaterra parece ahora cada vez más incierto.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Manchester City v Norwich City - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Una posible vía de escape en enero

    Con el mercado de fichajes de invierno acercándose rápidamente, la Juventus se está posicionando para poner a prueba la firmeza del City. El club italiano está interesado en reforzar sus opciones defensivas para la segunda mitad de la temporada.

    Dada la grave falta de minutos del jugador, el Manchester City podría estar abierto a negociar. El mismo informe afirma que una cesión con opción de compra ha sido planteada como la estructura más probable para el traspaso.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus crest
Juventus
JUV