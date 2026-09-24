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¿Descontento en el Manchester City? La Juventus prepara una misión de rescate en enero para el defensa apartado Rayan Ait-Nouri
La Juventus apunta al defensa del City que no entra en los planes del equipo
La Juventus se prepara para lanzar una ofensiva en el mercado de fichajes de enero por el lateral izquierdo del City Ait-Nouri. El gigante de la Serie A está siguiendo de cerca la situación del defensa de cara al mercado invernal.
Según la Gazzetta dello Sport, el conjunto italiano ya se ha puesto en contacto con el entorno del internacional argelino. Quiere conocer su disponibilidad para un cambio a mitad de temporada a Turín. Ait-Nouri ha tenido dificultades para asegurarse minutos con regularidad en el Manchester City de Enzo Maresca esta temporada. Como resultado, la Juventus espera ofrecerle una vía de escape lejos del Etihad Stadium.
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Aumenta la frustración en el Etihad
La decisión de seguir en el City durante el verano no ha dado los resultados deseados para Ait-Nouri. A pesar de su evidente talento, el defensor se ha visto claramente relegado a un papel secundario en el primer equipo.
El lateral se ha limitado a solo dos apariciones en todas las competiciones esta temporada. En total, apenas ha acumulado 105 minutos sobre el terreno de juego. Sin embargo, el argelino ha conseguido dejar una huella importante en sus escasas oportunidades. De manera notable, ha firmado tres asistencias en ese corto periodo, incluida una aportación destacada contra el FC Porto en la Champions League.
Reavivando un antiguo interés de traspaso
No es la primera vez que la Juventus muestra interés en hacerse con los servicios de Ait-Nouri. El conjunto turinés, junto a su rival nacional AC Milan, estuvo muy vinculado al defensa el año pasado.
Ambos clubes italianos reactivaron su interés durante el reciente mercado de fichajes de verano, y, según se informa, llegaron a producirse negociaciones. Finalmente, el jugador optó por quedarse y pelear por su sitio en Manchester.
Esa decisión llegó solo un año después de su sonada llegada procedente de los Wolves. El City se hizo con la firma del defensa en una operación valorada en 36,8 millones de euros, pero su futuro a largo plazo en Inglaterra parece ahora cada vez más incierto.
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Una posible vía de escape en enero
Con el mercado de fichajes de invierno acercándose rápidamente, la Juventus se está posicionando para poner a prueba la firmeza del City. El club italiano está interesado en reforzar sus opciones defensivas para la segunda mitad de la temporada.
Dada la grave falta de minutos del jugador, el Manchester City podría estar abierto a negociar. El mismo informe afirma que una cesión con opción de compra ha sido planteada como la estructura más probable para el traspaso.
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