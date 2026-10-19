Balogun nació en Estados Unidos, de padres nigerianos, pero creció en Londres. Entró en la célebre cantera de Hale End a los ocho años y fue progresando hasta disputar 10 partidos oficiales con el Arsenal.

Tenía cerrado el camino hacia un puesto habitual en el primer equipo, por lo que tuvo que buscar los minutos y la experiencia que necesitaba en un par de cesiones. Una de ellas, al Reims, le permitió llamar la atención en Francia.

Su traspaso definitivo al Mónaco fue aprobado en 2023, y el jugador de 25 años, que pasó de representar a Inglaterra a representar a Estados Unidos y ya suma 31 partidos con la selección absoluta, marcó 19 goles en todas las competiciones la temporada pasada.

Ha despertado el interés de clubes de toda Europa, y el Arsenal incluyó una cláusula por la que recibiría el 17,5 % de una futura venta en el acuerdo que llevó a Balogun al Mónaco. El club londinense se beneficiaría de cualquier traspaso, pero ¿podría plantearse recuperarlo?