Getty
Traducido por
¿Descansará Lionel Messi con el Inter Miami? Los ganadores de la MLS Cup no cometerán «grandes errores» en su intento por conseguir varios trofeos
El Inter Miami en busca de trofeos nacionales y continentales
El equipo de Javier Mascherano se alzó con una histórica victoria en la MLS Cup la temporada pasada, con su emblemático capitán Messi terminando la campaña con la Bota de Oro y eltítulo de MVP. El mejor jugador argentino de todos los tiempos ha marcado tres goles en sus dos últimas apariciones.
El Inter Miami ha vuelto a la senda de la victoria, tras comenzar 2026 con una derrota ante el LAFC, y está a punto de centrar su atención en el encuentro de la Champions Cup contra el Nashville. Su intención es tomarse muy en serio ese torneo.
Mascherano insiste en que no va a elaborar una lista de prioridades en lo que respecta a la lucha por los trofeos, ya que el plan es competir en todos los frentes, pero eso significa que su equipo tendrá que ser reorganizado con regularidad, e incluso Messi será retirado de la línea de fuego en ocasiones.
- Getty
Por qué Mascherano tendrá que dar descanso a Messi en algún momento
Mascherano ha declarado: «Creo que sería un gran error elegir en qué competiciones centrarnos. Somos un equipo que tiene que competir por igual en todas las competiciones.
Para nosotros, la Champions League en esta primera mitad de la temporada es una competición muy importante, y le vamos a dar ese valor. Intentaremos llegar lo más lejos posible, pero eso no significa que vayamos a descuidar los partidos de liga.
El año pasado, el equipo fue capaz de competir en todas las competiciones en las que participamos, y lo hicimos a un alto nivel, llegando casi a la final en todas ellas, excepto en el Mundial de Clubes. Por lo tanto, este año intentaremos hacer lo mismo e incluso llegar más lejos en la Champions League.
Está claro que, en algún momento, tendremos que empezar a gestionar también los minutos de los jugadores. Jugar cada tres o cuatro días es muy agotador, sobre todo en esta primera parte de la temporada, en la que hemos tenido que jugar fuera de casa todo el tiempo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ya que genera aún más desgaste».
Hay margen de mejora tras las dos victorias consecutivas en la MLS.
El Inter Miami seguirá alineando a Messi por ahora, ya que los Herons buscan coger impulso al inicio de la temporada. El mejor jugador argentino de todos los tiempos también está deseando ver tanta acción como sea posible antes de tomar una decisión sobre su participación en la Copa del Mundo de 2026.
El eterno jugador de 38 años ha estado rindiendo a un buen nivel últimamente, con otro remate certero al marcar el gol de la victoria por 2-1 ante el D.C. United. Aunque satisfecho por haber conseguido otra victoria, Mascherano admite que su equipo aún tiene margen de mejora.
Sobre el esfuerzo colectivo, con los Herons sufriendo un poco al final de su último partido de la MLS, dijo: «Ahora tenemos que intentar cerrar mejor los partidos. La sensación de no tener el control del partido es inusual para nosotros, porque somos un equipo que se nutre del control y, cuando no lo tenemos, nos sentimos incómodos. Eso es algo que tenemos que mejorar. La segunda parte fue muy difícil, cedimos demasiado espacio y no creamos suficientes ocasiones de gol».
- Getty
Calendario del Inter Miami 2026: Próximos partidos de los Herons
El Inter Miami disputará un partido de la Champions Cup a mitad de semana, antes de viajar a Charlotte el sábado. El primer partido en el recién construido Nu Stadium está previsto para principios de abril, aunque por ahora se seguirá utilizando el Chase Stadium.
Anuncios