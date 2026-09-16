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«¡Desbaneadme, por favor!»; la estrella del Chelsea Cole Palmer recibe una sorprendente suspensión en Twitch tras filtrar gameplay de EA Sports FC 27 en un error durante el acceso anticipado
El stream de EAFC 27 se corta tras una revelación temprana de la jugabilidad
El jugador de 24 años se conectó a Twitch el martes por la tarde y ofreció a miles de espectadores una retransmisión improvisada del esperadísimo videojuego. Palmer pasó más de una hora abriendo sobres de Ultimate Team y jugando partidos, saltándose por completo el estricto embargo de lanzamiento del juego.
Con el lanzamiento mundial previsto para el 25 de septiembre y el acceso anticipado sin comenzar oficialmente hasta el 18 de septiembre, la retransmisión no autorizada de la estrella del Chelsea llamó rápidamente la atención de los desarrolladores. El directo se interrumpió de forma abrupta y, posteriormente, el canal de Twitch de Palmer fue despojado de todo el contenido de EA Sports FC 27 tras una solicitud por derechos de autor.
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«¡Solo le estaba dando a la gente lo que quería!»
La situación dio un giro humorístico cuando la cuenta oficial de EA Sports FC irrumpió en la conversación en pleno directo. El desarrollador reprendió con suavidad al centrocampista al comentar: «Ejem, Cole, ¿no íbamos a hacer esto un poco más tarde? ¡Estaremos en directo a las 18:00, hora del Reino Unido!»
Sin dejarse intimidar por su posterior veto, el internacional inglés recurrió a su historia de Instagram para lanzar una petición con tono juguetón. Etiquetando tanto a Twitch como a EA, escribió: «Solo le estaba dando a la gente lo que quería... devolvedme la cuenta, por favor». Más tarde también interactuó en otra plataforma con una publicación en redes sociales sobre su suspensión y se limitó a decir: «Volveremos pronto».
Durante el desafortunado directo, Palmer también expresó su disgusto por sus estadísticas en el juego. Al descubrir que su valoración general había bajado de 87 a 85, se quejó: «Necesito hablar con EA. Me quitaron dos puntos de valoración. La temporada pasada tuve una sola pierna durante diez meses, ¿qué queréis que haga?»
También cuestionó su ritmo en comparación con su compañero en el Chelsea Morgan Rogers, al añadir: «¿76 de ritmo? No sé cómo tiene más ritmo que yo, pero EA a veces, tío, está un poco loca».
Los problemas de lesiones y una campaña difícil
Los comentarios de Palmer sobre su estado físico están relacionados con un frustrante periodo en el dique seco la pasada temporada. El mediapunta se perdió un tiempo importante por un problema en la ingle y una fractura en un dedo del pie, lo que limitó gravemente su impacto durante los primeros meses de la campaña.
Al recordar esas dificultades durante la gira de pretemporada del Chelsea en Sídney, Palmer admitió que aceleró su recuperación. «En los primeros meses, al estar lesionado, solo quería salir y jugar, algo que probablemente no debería haber hecho», explicó. «Obviamente, no podía jugar como quería. Fue una mala temporada, en lo personal, con lesiones y esas cosas, pero ahora me siento bien. Las siete semanas ayudaron, obviamente. Estoy listo para volver».
El jugador de 24 años también reveló hasta dónde llegó para resolver sus problemas físicos, al afirmar: «Fui a Suecia o Dinamarca, uno de esos países, para ver a un médico. Sí hablamos de (operarme), pero al final no me operé».
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El foco vuelve al terreno de juego
Con sus problemas de lesiones aparentemente ya superados, Palmer ha disfrutado de un inicio de la nueva temporada deslumbrante junto a Rogers. Ambos jugadores ya han firmado cuatro participaciones de gol en la Premier League, lo que pone de relieve su creciente influencia en Stamford Bridge.
Mientras espera a ver si su cuenta de Twitch será restablecida, la atención inmediata de Palmer debe seguir centrada en los próximos partidos del Chelsea. Su impresionante estado de forma en la Premier League y la Carabao Cup será crucial mientras el Chelsea busca mantener su impulso inicial en todas las competiciones.
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