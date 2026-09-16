La situación dio un giro humorístico cuando la cuenta oficial de EA Sports FC irrumpió en la conversación en pleno directo. El desarrollador reprendió con suavidad al centrocampista al comentar: «Ejem, Cole, ¿no íbamos a hacer esto un poco más tarde? ¡Estaremos en directo a las 18:00, hora del Reino Unido!»

Sin dejarse intimidar por su posterior veto, el internacional inglés recurrió a su historia de Instagram para lanzar una petición con tono juguetón. Etiquetando tanto a Twitch como a EA, escribió: «Solo le estaba dando a la gente lo que quería... devolvedme la cuenta, por favor». Más tarde también interactuó en otra plataforma con una publicación en redes sociales sobre su suspensión y se limitó a decir: «Volveremos pronto».

Durante el desafortunado directo, Palmer también expresó su disgusto por sus estadísticas en el juego. Al descubrir que su valoración general había bajado de 87 a 85, se quejó: «Necesito hablar con EA. Me quitaron dos puntos de valoración. La temporada pasada tuve una sola pierna durante diez meses, ¿qué queréis que haga?»

También cuestionó su ritmo en comparación con su compañero en el Chelsea Morgan Rogers, al añadir: «¿76 de ritmo? No sé cómo tiene más ritmo que yo, pero EA a veces, tío, está un poco loca».



