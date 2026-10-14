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cm grafica sorteggio champions league 2026 27 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Desastre italiano en la Champions: 4 derrotas en 4 partidos y solo 1 victoria en 8 encuentros; la Serie A, en crisis en Europa

Liga de Campeones
Inter Milán
Roma
Como
SSC Nápoles
Inter Milán vs Brujas
Brujas
Roma vs Real Madrid
Real Madrid
Feyenoord vs Como
Feyenoord
Villarreal vs SSC Nápoles
Villarreal

Inicio de temporada de terror para los clubes de nuestra Serie A en la Champions League

A juzgar por las dos primeras jornadas de la fase de liga 2026/2027 de los 4 equipos italianos que disputan la Champions League, se diría y cabría pensar que nuestro campeonato, la Serie A, ya no es capaz de producir equipos realmente competitivos.

Está claro que cada partido tiene su propia historia y que, como siempre, son los detalles los que marcan la diferencia en esta competición, pero la clasificación habla por sí sola y refleja la situación de un fútbol italiano en evidentes dificultades.


  • 4 derrotas en 4 partidos

    La segunda jornada, que concluyó esta noche con la derrota de la Roma tras dejarse remontar, marca uno de los puntos más bajos de la historia de nuestro fútbol en Europa.

    Cuatro derrotas en cuatro partidos repartidos en dos días: además de la Roma, que cayó 4-3 ante el Real Madrid, perdieron el Como hoy (3-2 ante el Feyenoord) y el Napoli (3-1 ante el Villarreal) y el Inter (4-3 ante el Brujas) ayer.

  • SOLO UNA VICTORIA EN 8 PARTIDOS

    El dato es más alarmante si se amplía el análisis a la primera jornada, en la que solo hubo una victoria: el convincente 4-1 del Como ante el Leipzig en su debut absoluto en la competición. A ella se sumaron el empate de la Roma ante el Fenerbahçe (que hoy cayó 6-0 ante el Aston Villa) y las derrotas del Inter y el Napoli ante el Real Madrid de José Mourinho (6 puntos de 6 posibles contra dos equipos italianos) y el Arsenal, respectivamente.

  • MISMO GUIÓN, TODAS SIN ALIENTO AL FINAL DEL PARTIDO

    Lo que duele aún más, sobre todo después de los elogios a un campeonato cuyo ritmo va en aumento y en el que el tiempo efectivo de juego se está acercando al del fútbol europeo, es el dato que pone de manifiesto la tendencia de nuestros cuatro clubes a llegar con las fuerzas muy justas. Así se vio claramente en el bajón de la Roma de hoy, en los momentos de desconcierto del Inter ante el Brujas y en los dos finales de partido del Nápoles.

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  • LA CLASIFICACIÓN DA MIEDO

    Así, a día de hoy, la clasificación muestra a los tres primeros de la pasada temporada, Inter, Napoli y Roma, fuera de la zona de playoff. Los campeones de Italia y los actuales subcampeones siguen con 0 puntos, por detrás de equipos como Viking, Sabah Bakú y AEK Atenas, entre otros. Solo el Como resiste y, por ahora, está en plena zona de playoff, aunque todavía tendrá que enfrentarse a muchos grandes equipos en su camino europeo.

    El ranking y la lucha por la quinta plaza de la temporada ya ni siquiera pueden considerarse un posible motivo de arrepentimiento. Si la situación sigue así, incluso podría aparecer en el horizonte el riesgo de perder la cuarta plaza garantizada.