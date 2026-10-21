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Emanuele Tramacere
Traducido por

Desastre del Manchester United también en Como: Conte, listo para suceder a Carrick, pero Pioli también estaba en el Sinigaglia

Manchester United
A. Conte
S. Pioli
M. Carrick
Fichajes
Juventus
AC Milán

El Manchester United no sale de la crisis y se desploma en Como. Carrick está más fuera que dentro.

La crisis del Manchester United parece no tener fin. El United no gana desde el 10 de septiembre y, desde entonces, solo ha sufrido dolorosas derrotas, una eliminación en la Copa de la Liga y empates de escasa utilidad en la liga. Aquella victoria contra el Sabah salva por ahora su temporada en la Champions League, pero la contundente derrota de hoy por 4-1 a domicilio ante el Como de Cesc Fàbregas, debutante en Europa, podría ser la sentencia definitiva para la etapa de Michael Carrick en el banquillo.

El excentrocampista, que asumió el cargo con la temporada pasada ya en marcha, parece haber perdido el control de un equipo lastrado por las lesiones, pero también falto de ideas e incluso resignado sobre el terreno de juego. Desde hace tiempo se habla de su destitución, con un principal candidato dispuesto a tomar el relevo con la temporada en marcha: Antonio Conte.

  • DESASTRE EN COMO

    El partido contra el Como podía ser la prueba más importante para Carrick, pero en el Sinigaglia sufrió una derrota estrepitosa por 4-1, sin paliativos y con un Nico Paz espectacular. Ni siquiera el regreso de un decepcionante De Ligt, que volvió a jugar 325 días después de su última aparición, sirvió para solucionar los enormes problemas defensivos de este inicio de temporada.

    Sin embargo, el dato más preocupante, en línea con lo visto en las últimas jornadas, es el de la peligrosidad ofensiva: solo cuatro remates a puerta en 90 minutos, dos de ellos, incluido el gol de Zirkzee en los minutos finales, cuando el resultado ya estaba comprometido.

  • Nunca tan mal desde 2015, Carrick más fuera que dentro

    El dato es aún más grave porque desde 2015 el Manchester United no encadenaba siete partidos consecutivos sin ganar, contando todas las competiciones.

    Un dato que se suma a la frustración del capitán Bruno Ferndandes, que no se tomó bien su sustitución por Joshua Zirkzee en el minuto 67 y reaccionó mal con el banquillo.

    Resultados negativos y un vestuario deteriorado: así, resulta complicado pensar que Carrick pueda seguir en el banquillo.

  • Conte, listo; a cómo estaba Pioli

    El primer nombre, si finalmente se llegara a la destitución, sigue siendo el de Antonio Conte, que ya ha mantenido contactos con los propietarios del Manchester United y que, al estar libre, puede firmar con quien quiera y no esperará indefinidamente a «su» Juventus.

    El ex del Nápoles no es, sin embargo, el único candidato: hay muchos aspirantes al banquillo de Old Trafford y muchos siguen ofreciéndose estos días. En Como, por ejemplo, también estuvo Stefano Pioli en la tribuna, otro entrenador libre y con ganas de volver a la actividad.

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