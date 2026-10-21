Desastre del Manchester United también en Como: Conte, listo para suceder a Carrick, pero Pioli también estaba en el Sinigaglia

La crisis del Manchester United parece no tener fin. El United no gana desde el 10 de septiembre y, desde entonces, solo ha sufrido dolorosas derrotas, una eliminación en la Copa de la Liga y empates de escasa utilidad en la liga. Aquella victoria contra el Sabah salva por ahora su temporada en la Champions League, pero la contundente derrota de hoy por 4-1 a domicilio ante el Como de Cesc Fàbregas, debutante en Europa, podría ser la sentencia definitiva para la etapa de Michael Carrick en el banquillo.

El excentrocampista, que asumió el cargo con la temporada pasada ya en marcha, parece haber perdido el control de un equipo lastrado por las lesiones, pero también falto de ideas e incluso resignado sobre el terreno de juego. Desde hace tiempo se habla de su destitución, con un principal candidato dispuesto a tomar el relevo con la temporada en marcha: Antonio Conte.