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Desaire a Raphinha en el Balón de Oro: le dijeron a la estrella del Barcelona que se quedaría fuera del «top 3» pasara lo que pasara, pese a firmar cifras goleadoras propias de R9 en el campeón de LaLiga
Raphinha terminó quinto en la votación del Balón de Oro de 2025
Raphinha formó parte de esa carrera hace 12 meses, tras firmar 34 goles y 25 asistencias en la campaña 2024-25. Finalmente terminó quinto en la votación y admitió estar «molesto» por quedar por detrás de Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Vitinha y Mohamed Salah.
En estos momentos sigue sufriendo más frustración, con el jugador de 29 años habiendo visto puerta ya en 15 ocasiones esta temporada con su club y su selección, en 10 apariciones, con dos hat-tricks consecutivos en partidos de LaLiga ante el Racing de Santander y el Sevilla.
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La brasileña ha marcado dos hat-tricks con el Barcelona esta temporada
Raphinha ha empezado como un tiro, más rápido incluso de lo que lograron en el Camp Nou figuras como R9 y Lionel Messi, pero no se le considera parte de la élite mundial. Al ser preguntado si debería entrar en ese debate, el exinternacional brasileño Anderson, que hablaba por cortesía de Swiper Casino Canada, dijo a GOAL: «Creo que tiene que estar. Pero no creo que estuviera entre los tres finalistas.
«Si lo está haciendo bien con la selección de Brasil, creo que está ahí. Hay una diferencia entre él y los otros jugadores, porque Yamal lo hace de maravilla con la selección de España. [Kylian] Mbappe lo hace de maravilla con Francia, y [Harry] Kane también lo hace de maravilla con Inglaterra.
«Esa es la única diferencia entre Raphinha y estos jugadores. Por eso Raphinha no estará entre los tres primeros. Se lo merece, sinceramente. Si miras los números, si miras lo que hace en el club, merece estar entre los tres mejores jugadores».
Sorpresa por la ausencia de Raphinha en la lista de candidatos al Balón de Oro
El técnico del Barça, Hansi Flick, dijo sobre la sorprendente ausencia de Raphinha en el Balón de Oro: «Es demasiado bueno como para no estar en esa lista, pero no podemos cambiarlo. Está a otro nivel, es increíble».
El director deportivo Deco añadió: «En mi opinión, es un escándalo que Pedri y Raphinha no estén entre los 30 primeros del Balón de Oro. Merecen estar ahí sin ninguna duda».
Después de ver a Raphinha marcharse con el balón del partido tras una actuación inspiradora contra su equipo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el entrenador del Sevilla, Luis Garcia, dijo a los periodistas: «Es una broma que ni siquiera esté nominado al Balón de Oro. Es un jugador que gana partidos, por eso no creo en estos premios. Lo hace todo».
El exentrenador azulgrana Quique Setien es otro de los que cree que Raphinha debería estar compitiendo por el primer premio, por no hablar de entrar en la lista del Balón de Oro. Ha dicho: «No hace falta pensarlo demasiado. Yo se lo daría a Raphinha ahora mismo.
»Estoy totalmente convencido. Porque es el mejor jugador. Y no solo es el más efectivo y el que más juega, sino también el que más corre, el que más trabaja y el que más ayuda a su equipo. Es un futbolista absolutamente completo».
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Yamal y Kane, entre los candidatos a ganar el Balón de Oro de 2026
Esas palabras caen en saco roto, ya que Raphinha seguirá el evento desde la distancia cuando los mejores jugadores del planeta desembarquen en Londres para una glamurosa ceremonia de premios el lunes 26 de octubre.
Compañeros en el Barça como Yamal y Rodri, junto al delantero del Bayern de Múnich y de Inglaterra Kane, que bate récords, figuran entre los favoritos para saborear la gloria del Balón de Oro. El día de gloria de Raphinha aún puede llegar, pero por ahora lo mejor es que se limite a maldecir su mala suerte.
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