Montella ha defendido con firmeza su posición y la evolución de su plantilla tras una ajustada derrota ante Italia. El resultado deja a Turquía sin un solo punto después de cuatro partidos en el Grupo 1 de la Nations League, una estadística que ha aumentado la presión sobre el exdelantero de la Roma. Sin embargo, Montella no tardó en descartar las sugerencias de que debería dar un paso al lado y, en su lugar, destacó el carácter competitivo de sus actuaciones recientes.

«¿Frustración? No sé si frustración es el término adecuado, desde luego hicimos un buen partido. Competimos de tú a tú y quizá incluso hicimos un poco más. Encajamos tres goles únicamente por acciones puntuales, y no es la primera vez. Como entrenador, estoy satisfecho con la actitud y la personalidad de los chicos», dijo a SportMediaset.