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Desafiante, Vicenzo Montella resta importancia al miedo a ser destituido de Turquía tras el desconsuelo en la Nations League ante Italia
Montella se mantiene firme pese a la mala racha sin victorias
Montella ha defendido con firmeza su posición y la evolución de su plantilla tras una ajustada derrota ante Italia. El resultado deja a Turquía sin un solo punto después de cuatro partidos en el Grupo 1 de la Nations League, una estadística que ha aumentado la presión sobre el exdelantero de la Roma. Sin embargo, Montella no tardó en descartar las sugerencias de que debería dar un paso al lado y, en su lugar, destacó el carácter competitivo de sus actuaciones recientes.
«¿Frustración? No sé si frustración es el término adecuado, desde luego hicimos un buen partido. Competimos de tú a tú y quizá incluso hicimos un poco más. Encajamos tres goles únicamente por acciones puntuales, y no es la primera vez. Como entrenador, estoy satisfecho con la actitud y la personalidad de los chicos», dijo a SportMediaset.
- Getty Images Sport
Crecimiento a través de la adversidad de la élite
El técnico italiano ve el actual bache de su equipo no como un fracaso, sino como una fase necesaria de crecimiento mientras compite contra los mejores equipos de Europa. Considera estos partidos difíciles ante rivales de élite como una prueba esencial para una plantilla que trabaja para adaptarse al más alto nivel del fútbol. Aunque reconoció errores en la toma de decisiones en los minutos finales y en la colocación defensiva, subrayó que los pequeños detalles deciden los partidos a este nivel.
«Puedo criticarles por no tomar la decisión correcta al final, o por no cerrar la zona del área, pero así es el fútbol a este nivel. Estoy seguro de que los jugadores adquirirán una enorme experiencia en este nivel de juego, porque el más mínimo incidente puede acabar en gol, y eso determina el resultado, igual que a menudo determina el juicio», añadió.
La diferencia de 350 millones de euros
Montella señaló la importante diferencia económica y de experiencia entre la joven selección de Turquía y potencias consolidadas como Italia. Para ilustrar su argumento sobre la desigualdad de recursos, Montella destacó la calidad de los suplentes que Italia pudo introducir para cerrar el partido. Sostuvo que es injusto culpar a sus jugadores cuando compiten contra plantillas valoradas en cientos de millones de euros más que la suya.
«Si miro los cambios de Italia, con Calafiori, Esposito y Tonali, probablemente entraron al campo jugadores con un valor total de 350 millones. En ese sentido, no creo que sea culpa de nadie, y menos aún de mis jugadores, que dieron la cara, tanto táctica como técnicamente, ante un equipo de este nivel», declaró.
- AFP
Compromiso con el proyecto turco
Con la especulación aumentando en torno a su futuro en el banquillo, preguntaron directamente a Montella por sus planes. El técnico no ocultó su deseo de continuar con su trabajo y subrayó que sigue plenamente comprometido con el cargo y con la visión que ha implantado desde que asumió el puesto. Cree que la estabilidad es clave para que Turquía pueda acabar reduciendo la distancia con las grandes selecciones de Europa y convertirse en una habitual en los grandes torneos.
«No es que no estén funcionando, simplemente estamos en un nivel nuevo para nosotros. El fútbol a veces es muy sencillo: te faltan jugadores importantes que cambian el nivel del equipo. Hemos decidido seguir por un camino, y clasificarnos para la próxima Eurocopa también es importante para nosotros», concluyó Montella.
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