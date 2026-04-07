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Derrotó al Real Madrid y se enfrentó a Ronaldo... Fallece el «enemigo número uno» de Guardiola

M. Lucescu
P. Guardiola
Rumania
España

Ha logrado grandes éxitos en el mundo del entrenamiento

 Este martes falleció un entrenador legendario, que cosechó grandes éxitos en varios países europeos y logró arrebatarle al Real Madrid el título de la Supercopa de Europa.

El diario «AS» informó de que el entrenador rumano Mircea Lucescu, a quien describió como «el primer enemigo de Guardiola», falleció a los 80 años, pocos días después de dimitir como seleccionador de su país.

 El Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest anunció, en un comunicado oficial, que Mircea Lucescu falleció hoy martes 7 de abril de 2026, alrededor de las 20:30 horas (hora local).

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    El estado se agravó considerablemente antes de la muerte

     Aunque su estado se estabilizó inicialmente tras sufrir un infarto, se agravó de forma grave tras sufrir un segundo infarto el pasado viernes.

     El domingo por la mañana, representantes del Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest emitieron un comunicado en el que informaban del empeoramiento del estado de salud de Lucescu, tras lo cual fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos durante la noche.

    El ministro de Sanidad, Alexandru Rogobit, anunció que el estado de Lucescu era «crítico» y, poco después, se le indujo un coma farmacológico. A última hora del domingo por la noche, sus hijos, entre ellos Razvan, entrenador del FC Paok, llegaron al hospital para despedirse de él.

    Luchescu jugó en el Dinamo de Bucarest y representó a su selección nacional en 64 ocasiones, incluida la Copa del Mundo de 1970, pero su fama creció notablemente cuando se pasó al mundo del entrenamiento.

     Lucescu está considerado uno de los mejores entrenadores de la historia de Rumanía, ya que ha entrenado en Rumanía, Italia, Turquía, Ucrania y Rusia, y hizo historia con el Shakhtar durante los 12 años que pasó en el club, consiguiendo 8 títulos de liga, 7 copas y una Copa de la UEFA.

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    La crisis de Lucescu con Guardiola

     Y sigue grabada en la memoria aquella ocasión en la que irrumpió en la rueda de prensa de Pep Guardiola tras un partido contra el Barcelona, gritando «¡Vergüenza!» porque el Barcelona no había devuelto el balón que había dado lugar a uno de sus goles.

     A pesar de ese incidente, que llevó al periódico a describirlo como el primer enemigo de Guardiola, Pep y Mircea forjaron posteriormente una sólida amistad basada en el respeto mutuo.

    Lucescu también entrenó a Ronaldo en el Inter de Milán, donde tuvo desavenencias con él debido a sus diferencias de carácter.

     En Turquía, logró uno de sus mayores éxitos con el Galatasaray al ganar la Supercopa de Europa en Mónaco contra el Real Madrid en el año 2000.

    También ganó la liga turca con el Galatasaray y el Beşiktaş, pero este éxito fue seguido de una etapa poco fructífera al frente de la selección turca.

  • La última parada de Lucescu

    Su último cargo fue el de seleccionador de su país, Rumanía, a la que volvió a dirigir 38 años después de su primer mandato; y, aunque llegaron a la repesca para el Mundial, la derrota en semifinales ante Turquía privó a los rumanos de clasificarse para el torneo.

     Pocas horas después, se anunció la marcha de Lucescu y, lo que es peor, sufrió un infarto que acabó con la vida de una de las leyendas del fútbol rumano.

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