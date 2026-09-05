A pesar de la creciente presión, el entrenador del PSG, Enrique, se negó a entrar en pánico por el estado de forma de su equipo. El español insistió en que las métricas subyacentes ofrecían motivos para el optimismo, pese al decepcionante resultado final en el Parque de los Príncipes.

«Estoy contento con lo que he visto», dijo Enrique, en declaraciones recogidas por ESPN. «Es el comienzo de la temporada. Todavía no estamos en nuestro mejor nivel, pero merecimos ganar este partido. Eso es el fútbol, es un deporte de mierda. He visto muchas cosas positivas. El xG [goles esperados] está a nuestro favor.

«¿Cómo lo explico? El fútbol a veces es inexplicable. Me gustaría destacar la mentalidad de los jugadores. Será un campeonato apasionante. Tenemos que prepararnos para el futuro».