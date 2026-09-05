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«¡Deporte de m**rda!». Luis Enrique echa humo mientras el PSG firma su peor inicio de Ligue 1 en 14 años tras la derrota ante el Mónaco
El Mónaco agrava la miseria del PSG
El irregular inicio del PSG en la nueva temporada de la Ligue 1 continuó con una derrota en casa por 1-2 ante el Mónaco el viernes. El resultado deja al vigente campeón de Francia sin victorias en sus tres primeros partidos de liga por primera vez desde la campaña 2012-13. Es oficialmente su peor arranque en una temporada nacional en 14 años. Mientras tanto, el Mónaco es ahora líder de la tabla como el único equipo con un impecable pleno de victorias tras tres jornadas.
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Enrique, desafiante pese a la derrota
A pesar de la creciente presión, el entrenador del PSG, Enrique, se negó a entrar en pánico por el estado de forma de su equipo. El español insistió en que las métricas subyacentes ofrecían motivos para el optimismo, pese al decepcionante resultado final en el Parque de los Príncipes.
«Estoy contento con lo que he visto», dijo Enrique, en declaraciones recogidas por ESPN. «Es el comienzo de la temporada. Todavía no estamos en nuestro mejor nivel, pero merecimos ganar este partido. Eso es el fútbol, es un deporte de mierda. He visto muchas cosas positivas. El xG [goles esperados] está a nuestro favor.
«¿Cómo lo explico? El fútbol a veces es inexplicable. Me gustaría destacar la mentalidad de los jugadores. Será un campeonato apasionante. Tenemos que prepararnos para el futuro».
La alegría por el contrato, arruinada por el desplome
El doloroso revés llegó apenas unas horas después de que el PSG anunciara importantes renovaciones de contrato, asegurando la continuidad de Enrique y de varios jugadores clave hasta 2030. Los locales parecían listos para celebrarlo cuando el capitán del club, Marquinhos, abrió el marcador en el minuto 31. Sin embargo, los visitantes reaccionaron de forma brillante tras el descanso para darle la vuelta al partido. Flavio Nazinho empató para el equipo visitante antes de que Stanis Idumbo marcara el gol decisivo en el minuto 72.
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El foco se desplaza a Europa
El PSG debe recuperarse ahora rápidamente de este último golpe en el ámbito nacional, que se suma a los anteriores empates por 2-2 ante Rennes y Lille, así como a la derrota frente al Lens en la Supercopa de Francia el mes pasado. Sus problemas en la liga tendrán que quedar a un lado con el regreso de la competición continental.
El conjunto parisino iniciará a continuación su campaña europea cuando reciba al Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes la próxima semana. Enrique estará desesperado por lograr una victoria contundente que impulse su titubeante temporada.
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