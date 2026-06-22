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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

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Denzel Dumfries se muestra optimista sobre las posibilidades de Holanda en el Mundial, con una «confianza cada vez mayor» tras la goleada a Suecia

Holanda
World Cup
D. Dumfries
Holanda vs Suecia
Suecia

El defensa de Países Bajos, Denzel Dumfries, afirma que la Oranje tiene la calidad para ganar el Mundial 2026 tras vencer 5-1 a Suecia. El lateral derecho de 30 años destaca que la confianza crece en la plantilla de Ronald Koeman, que aspira a un torneo inolvidable.

  • El Mundial en Madrid

    Dumfries dejó claras sus ambiciones tras la goleada 5-1 de Holanda a Suecia. Sin embargo, el defensa rechazó las especulaciones que le vinculan con un fichaje por el Real Madrid tras el Mundial.

    «No voy a responder a las preguntas sobre el Real Madrid», declaró Dumfries en la rueda de prensa posterior al partido. «Pero, ¿tenemos la calidad para ser campeones del mundo? Sí, la tenemos».

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    La creciente confianza y la energía positiva dan fuerzas al equipo

    Tras la goleada a Suecia, Dumfries reconoció que el ambiente en la concentración ha cambiado tras el 2-2 inicial contra Japón. “Una victoria amplia da confianza y energía, y eso se nota en los entrenamientos”, afirmó. “Este 5-1 es muy valioso en todos los aspectos”.

    «La confianza crece», afirmó Dumfries. «Tras una gran victoria siempre llega buena energía, y eso se nota en los entrenamientos. El 5-1 es muy valioso en todos los aspectos».

  • Una convicción inquebrantable basada en la experiencia y el realismo

    Dumfries rechazó que sus palabras fueran solo propaganda del torneo y atribuyó su optimismo a la amplia experiencia de la plantilla holandesa, que está en plena forma.

    «En anteriores Eurocopas y Mundiales rendimos bien», afirmó. «Pero este grupo puede lograr algo especial. Tenemos mucha experiencia, pero todo debe salir perfecto».

  • FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    Se mantiene la concentración absoluta en la lucha por el título definitivo

    A pesar de la euforia por su reciente demostración ofensiva, Dumfries insistió en que el equipo mantiene la calma y trabaja en corregir sus fallos defensivos. Aseguró que el grupo está concentrado y que no hace falta una llamada de atención tras sumar cuatro puntos ante Japón y Suecia.

    «La concentración es total», afirmó al valorar las opciones de título. «Notamos más unión que en torneos pasados. Hay mucho nivel en los rivales, pero si mantenemos este rendimiento, somos candidatos».

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