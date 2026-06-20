En una entrevista con «Voetbal International» previa al Mundial 2026, Dumfries, quien fichará por el Real Madrid, destacó que la selección de Ronald Koeman debe ser más agresiva para pelear por el título.

«Debemos exigirnos más mutuamente», afirmó Dumfries. «La última Eurocopa nos enseñó que, como grupo, debemos decirnos la verdad con más frecuencia y claridad. Y yo lo haré, porque asumo responsabilidades. Es importante que el equipo tenga algo de chispa».