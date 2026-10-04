Países Bajos se prepara para enfrentarse a Serbia en la Nations League el domingo con un objetivo claro: mantener su portería a cero. A pesar de seguir invicta bajo la dirección del seleccionador Xavi, la Oranje ha tenido problemas de solidez defensiva durante todo el año natural. De hecho, no ha logrado dejar su portería a cero en ninguno de sus 11 partidos de 2026, una estadística que sigue siendo motivo de frustración para la plantilla.

El equipo tuvo que remontar recientemente una desventaja de dos goles para sumar un punto ante Grecia, lo que puso de relieve tanto su espíritu de lucha como su persistente vulnerabilidad atrás. Actualmente, ocupa la segunda posición de su grupo de la Nations League con una victoria y dos empates, y esos errores defensivos se han convertido en el principal foco de las conversaciones internas.