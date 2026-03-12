Denuncia policial presentada tras el traspaso de Mason Greenwood al Marsella cuestionado por un miembro del personal en una supuesta disputa en la sala de juntas

El presidente del Marsella, Longoria, ha revelado que pidió consejo a su madre antes de comprometerse con un acuerdo para 2024 con Greenwood. Declaró a The Telegraph: «Para mí, es correcto hablar abiertamente sobre ello. Crear tabúes en la vida nunca es positivo. Para nosotros era una gran oportunidad de mercado desde el punto de vista deportivo, y analizamos muy detenidamente lo que realmente había sucedido.

En ese caso, tras haber hecho las comprobaciones oportunas y disponer de toda la información —y esta es la primera vez que hablo de ello—, llamé a mi madre. Y le dije: "¿Qué opinas, conociendo toda la situación?". Y mi madre, que trabajaba en el sistema penitenciario español, que tiene un modelo muy innovador, y que fue reconocida con la medalla del Estado, le pregunté, con toda esta información, "¿qué harías tú en mi lugar?". Y ella me dijo: "Hazlo". Con toda la información.

Era importante porque quería a alguien que no tuviera el incentivo del deporte, porque el talento está ahí, que su único incentivo fuera el bien de su hijo. Como hombre, no como presidente. Y, para mí, fue muy importante que ella me dijera, sabiendo todo esto, «hazlo».

Longoria continuó diciendo: «Sé que hay críticas. Sé que la situación, en muchas ocasiones, puede dañar la reputación. Pero, repito, si crees que estás tomando la decisión correcta, con el nivel adecuado de información y también desde una perspectiva humana, porque Mason es un buen chico, en serio. Desde entonces, duermo tranquilo por las noches».