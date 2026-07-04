Aunque el entrenador australiano supere los obstáculos dentro del campo, podría enfrentarse a otros fuera de él, como la inestabilidad directiva que a veces afecta al Al-Nassr.
A mitad de la temporada pasada, en el mercado de invierno, se evidenció este caos: se informó de la suspensión del director ejecutivo portugués José Semedo y del director deportivo Simao Coutinho.
En ese momento el club ya había fichado al delantero Abdullah Al-Hamdan, procedente del Al-Hilal, pero se rumoreó que la directiva rechazó el traspaso por haberlo gestionado Semedo, lo que avivó la polémica.
Esa inestabilidad podría haber motivado la rápida salida de Jesús tras una sola temporada, pese a contar con un plantel competitivo.
Algunos creen que eso quedó atrás, pero hasta el fichaje de Postecoglou fue caótico: el club estuvo a punto de contratar al español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, antes de cambiar de opinión.
Según el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat», Semedo y Coutinho presentaron otros nombres tras descartar a Martínez, pero la junta los rechazó, por lo que la elección recayó en el australiano.
Esta indecisión, si se repite en plena temporada —sobre todo en el mercado de invierno—, podría complicar la labor de Postecoglou, que deberá gestionarla como hizo Jesús, quien llevó el proyecto hasta el final y conquistó la Roshen League.