Liderados por el capitán Dennis Schröder, el equipo de Álex Mumbrú venció 92-86 (45-37) en la capital letona, adonde el rival se trasladó por motivos de seguridad, y logró su cuarto triunfo en cinco partidos. El campeón mundial y europeo ya tenía garantizado el pase a la siguiente ronda.
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¡Dennis Schröder brilla! La estrella alemana de la NBA lideró al equipo de la DBB a la victoria en la fase de clasificación para el Mundial
La victoria fue importante: todos los resultados cuentan. En la próxima fase, la selección de la DBB se medirá a Polonia a finales de agosto, mientras que en el grupo paralelo Países Bajos, Letonia y Austria luchan por las otras dos plazas. Los tres mejores equipos del nuevo grupo de seis irán al Mundial de Catar (27 de agosto-12 de septiembre de 2027).
Para Mumbrú la victoria fue «superimportante»; con pocos espectadores en el pabellón, fue un «partido difícil». Aun así, su equipo mostró «buen baloncesto» durante 35 minutos, aunque «en los últimos cinco dimos opciones a Israel».
«Queremos ganar los dos partidos», había dicho Schröder, quien además fue el máximo anotador alemán con 20 puntos, seguido de Christian Sengfelder (16) y Kay Bruhnke (15). En la ida, a finales de noviembre en Ulm, Alemania ya había ganado 89-69.
Schröder es el único campeón del mundo en esta ventana y el único NBA convocado por Mumbrú. «Algunos están lesionados, otros sin contrato y varios acumulan más de 80 partidos», explicó el español. Por eso faltan los hermanos Wagner, Tristan da Silva, Isaiah Hartenstein y el bloque del Bayern liderado por Andreas Obst.
El equipo de la DBB tuvo un comienzo de ensueño, pero luego cometió muchos errores.
En Riga, donde la selección de la DBB había derrotado a Turquía en la final del Campeonato de Europa el 14 de septiembre de 2025, el equipo tuvo un comienzo de ensueño. Con Schröder y Leon Kratzer, la selección alemana se puso 10-0 arriba a los 80 segundos, pero luego cometió muchos errores. Entraron los novatos Sananda Fru, Simonas Lukosius y Michael Rataj. Tras cuatro triples consecutivos, tres de Sengfelder, se llegó al descanso con una ligera ventaja.
En un sólido tercer cuarto (31-18), Schröder y compañía se distanciaron gracias a menos pérdidas. Tim Schneider firmó la primera ventaja de 20 puntos (71-51, min. 28) y, pese a algunos chispazos, Israel no creó peligro en el cierre.
El lunes se busca la victoria obligatoria frente a Chipre, ya sin opciones de pasar de ronda. Aún existe una pequeña posibilidad de quedar primeros del grupo si Croacia —que a finales de febrero infligió en Zagreb la única derrota hasta la fecha al equipo de la DBB— pierde inesperadamente en casa contra Israel. Pero lo más importante son los puntos.
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