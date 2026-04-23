¡Deniz Undav puede hacer historia en el VfB Stuttgart y batir el récord del club! Su actuación ante Friburgo es otra carta de recomendación para Julian Nagelsmann

La hoja de partido generó dudas, así que Sky y la ARD pidieron a Hoeneß que las aclarara.

Su estrategia era clara: máxima ofensiva. «Quería alinear al mayor número posible de jugadores capaces de marcar goles», explicó el técnico del VfB al justificar sus cuatro cambios tras la derrota 2-4 ante el Bayern. Con Undav, Demirovic, Leweling, Führich y Nartey sobre el campo, el plan parecía perfecto sobre el papel. Sin embargo, durante mucho tiempo no hubo peligro. En la primera parte, los suabos no realizaron su primer disparo digno de mención a la portería del Friburgo hasta el minuto 40, inicio de una presión que bien podría haber acabado en empate.

Antes de eso, su expectativa de goles era de apenas 0,07, cifra que se elevó a 4,25 justo antes del descanso. La falta de acierto ante la portería frustró el plan de Hoeneß hasta que Undav, tras una gran jugada de Bilal El Khannouss —que entró desde el banquillo y brilló—, rompió el empate (71’). Los cambios de Hoeneß, entre ellos Tomas y Badredine Bouanani —autor de la asistencia del 2-1—, terminaron por dar resultado.

En defensa, Hoeneß probó con tres zurdos: Maximilian Mittelstädt de lateral izquierdo, Jeff Chabot de central y Ramon Hendriks de lateral derecho. En la derecha, Leweling y Nartey cubrieron, aunque su coordinación falló en algunos lances.

Tras un arranque agitado, el Friburgo creció y aprovechó su fortaleza a balón parado: Maximilian Eggestein marcó tras un córner de Vincenzo Grifo, precedido por un pase atrás desastroso de Angelo Stiller.