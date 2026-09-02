¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
imago-sport-1082262664.jpgAnadolu Agency
Alvino Hanafi

Traducido por

Deniz Gul completa su traspaso de 10 millones de euros al Galatasaray desde el FC Porto con un contrato de cinco años

Fichajes
Galatasaray
D. Gul
FC Oporto
Superlig
Primeira Liga

El delantero internacional turco Deniz Gul se ha unido al Galatasaray procedente del FC Porto por una cifra de 10 millones de euros. El atacante de 22 años llegó a Estambul para pasar el reconocimiento médico y firmar un contrato de cinco años con el gigante de la Superliga turca.

  • Gul cierra su fichaje por el Galatasaray

    Galatasaray ha cerrado el fichaje del delantero internacional turco Deniz Gul procedente del FC Porto poco antes del cierre del mercado. El atacante, de 22 años, aterrizó en el aeropuerto Atatürk en un jet privado el 1 de septiembre de 2026, donde fue recibido por dirigentes del club y aficionados entusiasmados.

    El club de la Super Lig notificó oficialmente a la Plataforma de Divulgación Pública (KAP) después de acordar con el Porto un traspaso total de 10 millones de euros. El acuerdo incluye un 10% de plusvalía sobre cualquier venta futura para el club portugués.

    Gul firmó un contrato de cinco años a partir de la temporada 2026-27. Percibirá un salario neto anual garantizado de 1,5 millones de euros durante toda su etapa en Estambul.

    • Anuncios
  • imago-sport-1082262667.jpgAnadolu Agency

    Encantado con la llegada a Estambul

    Al bajarse de su vuelo en Estambul, Gul lideró a los aficionados del Galatasaray que le esperaban con un clásico cántico de la afición antes de marcharse para someterse al reconocimiento médico. El joven delantero expresó su alegría por completar el traspaso y unirse al vigente campeón de Turquía.

    También destacó su ilusión por conectar con el equipo y comenzar de inmediato su nueva etapa en el RAMS Park.

    "Estoy muy feliz. Estoy muy emocionado", dijo Gul. "Quiero conocer al equipo y a nuestros aficionados lo antes posible. Lo importante para mí ahora mismo es estar aquí. Ya estoy aquí y estoy centrado en esto".

  • Aventura europea y cambio internacional

    Nacido y criado en Estocolmo, de padre turco y madre sueca, Gul pasó por las academias de formación en Suecia antes de brillar en el Hammarby IF. Su capacidad goleadora le valió un traspaso al FC Porto en agosto de 2024, en un acuerdo hasta 2029.

    A nivel internacional, Gul representó a Suecia en la categoría sub-19 antes de comprometer su futuro internacional con Turquía en noviembre de 2024. Posteriormente recibió su primera convocatoria con la selección absoluta por parte del seleccionador Vincenzo Montella para los partidos de la UEFA Nations League de marzo de 2025.

    Ahora, a sus 22 años, regresa al fútbol turco para reforzar la línea de ataque del Galatasaray con su físico y su experiencia al máximo nivel europeo.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Deniz Gul Turkiye 2026Getty Images

    Directamente en acción

    Tras completar el reconocimiento médico y los trámites formales, Gul se incorporará de inmediato a los entrenamientos del primer equipo bajo las órdenes del cuerpo técnico.

    Su llegada aporta una profundidad vital a la rotación en ataque, mientras el Galatasaray se prepara para defender su corona nacional y competir en Europa.

    Gul se centrará ahora en ganarse su debut y consolidarse como una figura clave de la plantilla para la campaña 2026-27.

Superlig
Istanbul Basaksehir crest
Istanbul Basaksehir
IBS
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Primeira Liga
FC Oporto crest
FC Oporto
POR
Moreirense crest
Moreirense
MOR