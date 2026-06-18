Kane atribuyó la remontada de los Tres Leones en la segunda parte al discurso motivador de Tuchel, que les invitó a jugar con libertad y confianza tras un primer tiempo nervioso.

«Nos dijo que nos quitáramos las ataduras, que nos calmáramos y que nos lanzáramos. Nos preguntó: “¿Qué es lo peor que puede pasar?”. Que demostremos al mundo de lo que somos capaces», declaró Kane tras el partido.

«En la segunda parte salimos a tope y ellos no pudieron seguir nuestro ritmo; ese debe ser nuestro nivel en cada partido. Una vez que nos adelantamos, controlamos el juego, no estuvimos en peligro y marcamos al contraataque. Pudimos hacer tres o cuatro goles más. Crédito para todos: es el primer partido del torneo y un gran resultado contra un rival difícil».