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«¡Demostrémoslo al mundo!»: Harry Kane revela cómo el discurso de Thomas Tuchel al descanso impulsó la victoria de Inglaterra sobre Croacia en el Mundial
Inglaterra reaccionó tras el descanso
Inglaterra comenzó su andadura en el Mundial 2026 con una impresionante victoria sobre Croacia tras dar un giro radical a su juego en la segunda parte. Antes del descanso, Croacia igualó en dos ocasiones la ventaja inglesa.
Kane igualó el récord de goles de Gary Lineker en Copas del Mundo con un penalti y un cabezazo tras córner de Rice, pero al descanso se llegó 2-2. Tras el descanso, Inglaterra subió el ritmo: Bellingham marcó el 3-2 y, ya con Rashford en campo, llegó el 4-2 definitivo.
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Kane explica el cambio de rumbo
Kane atribuyó la remontada de los Tres Leones en la segunda parte al discurso motivador de Tuchel, que les instó a jugar con libertad y confianza tras un nervioso primer tiempo.
«Nos dijo que nos quitáramos las ataduras, que nos calmáramos y que nos lanzáramos. Dijo: “¿Qué es lo peor que puede pasar? Demostrémosle al mundo de lo que somos capaces”», declaró Kane tras el partido.
«En la segunda parte salimos a tope y ellos no pudieron seguir nuestro ritmo; ese debe ser nuestro nivel en cada partido. Controlamos el juego tras adelantarnos y nunca estuvimos en peligro; luego marcamos al contraataque. Hubo un momento en el que podríamos haber hecho tres o cuatro goles. Crédito para todos: es el primer partido del torneo y un gran resultado contra un rival difícil».
«No pasó nada grave»
Bellingham respaldó la opinión de Kane sobre el ambiente del vestuario con Tuchel y afirmó que el equipo no necesitaba los incidentes dramáticos ocurridos durante el parón.
«No hubo dramas ni gritos; era justo lo que el equipo necesitaba. Somos un grupo maduro con grandes líderes y todos sabíamos el nivel que debíamos alcanzar. El inicio del segundo tiempo nos dio una gran base», añadió.
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Preparándose para enfrentarse a Ghana
Esta victoria sitúa a Inglaterra líder del Grupo L con tres puntos. Kane y sus compañeros se enfrentarán a Ghana en el Boston Stadium el 23 de junio, y se espera que el delantero vuelva a liderar el ataque de los Tres Leones hacia la victoria.