Kane atribuyó la remontada de los Tres Leones en la segunda parte al discurso motivador de Tuchel, que les instó a jugar con libertad y confianza tras un nervioso primer tiempo.

«Nos dijo que nos quitáramos las ataduras, que nos calmáramos y que nos lanzáramos. Dijo: “¿Qué es lo peor que puede pasar? Demostrémosle al mundo de lo que somos capaces”», declaró Kane tras el partido.

«En la segunda parte salimos a tope y ellos no pudieron seguir nuestro ritmo; ese debe ser nuestro nivel en cada partido. Controlamos el juego tras adelantarnos y nunca estuvimos en peligro; luego marcamos al contraataque. Hubo un momento en el que podríamos haber hecho tres o cuatro goles. Crédito para todos: es el primer partido del torneo y un gran resultado contra un rival difícil».