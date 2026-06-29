IRVINE, California. — El jugador más joven de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos arrancó a correr para celebrar el gol, y sus compañeros trataron de alcanzarlo. Tras vencer a Australia, varios admitieron que era imposible detener a Alex Freeman: era muy rápido y, sobre todo, estaba desbordado de emoción.

Afortunadamente para sus 25 compañeros, el campo se acabó. De no ser así, Freeman habría seguido corriendo para siempre.

Así te marca un primer gol en un Mundial. Cuando Freeman puso el 2-0 a Australia, el remate fue solo el inicio. Luego llegó lo esencial: un joven defensa abrumado por el momento más importante de su carrera, corriendo porque no había otra forma de liberar sus emociones.

Lleva casi un año corriendo, pero ahora va más lejos de lo que imaginó. Hace un año y medio solo soñaba con ser titular en la MLS. Ni él lo habría previsto, y menos de esta forma.

Bajo el sol de Seattle, las emociones lo invadieron. Todo era real y distinto a cualquier otra sensación.

«Creo que es una de esas cosas», le cuenta a GOAL, «que me ha hecho salir un poco de mi coraza emocional. Sé que no soy una persona muy emotiva, pero este es un momento que sé que voy a atesorar para siempre, y que solo se da una vez en la vida. Saber que realmente puedo lograrlo te hace mucho más receptivo emocionalmente de lo que sueles estar».

«Creo que me ha ayudado a darme cuenta de que tengo más que ofrecer», continúa, «siento que, para mí, la pregunta es: “¿Cómo puedo afrontar los próximos partidos y hacerlo aún mejor que eso?”. ¿Es eso siquiera posible? Creo que, para mí, sí lo es».

El cielo es el límite para este defensa de 21 años, cuya meteórica ascensión lo ha convertido en una de las grandes historias del fútbol estadounidense del último año. Debutó con la selección de Estados Unidos el 7 de junio de 2025. Pasó la noche anterior abrumado por los nervios, que desaparecieron tan pronto como saltó al campo. Trescientos setenta y siete días después, se elevó por encima de todos para rematar de cabeza a bocajarro y sellar una histórica victoria en el Mundial en uno de los ambientes más legendarios del fútbol estadounidense.

En ningún momento de esos 377 días se ha sentido Freeman totalmente cómodo, y desde luego no se sentirá así en los días que queden de esta aventura mundialista. Sin embargo, existe esa sensación de pertenencia. Ahora, con un gol en un Mundial en su palmarés y el momento de su vida en el que reflexionar, Freeman sabe que ha llegado a lo más alto y que hay más por venir.

«Uno puede dejarse llevar por el ego o sentirse demasiado cómodo», advierte. En mi caso, vine aquí con un trabajo que hacer y sé que esto es solo el principio: la convocatoria y los primeros partidos fueron solo eso, el inicio. La meta es el trofeo y todos lo queremos. ¿Cómo llegar a ese momento?

«Estoy orgulloso de mí mismo no solo por mantener la humildad, sino también por mantener la ilusión. Simplemente creo en lo que puedo hacer y en lo que el equipo puede hacer en el futuro».

Freeman es una pieza clave de ese futuro y, si antes no estaba claro, lo ha demostrado en las últimas semanas, cuando su gran temporada ha alcanzado su punto álgido.