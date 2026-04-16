«¡Démosle una lección al Manchester City!» - Thierry Henry reta a Mikel Arteta tras los rumores de su posible destitución y se ríe de las posibilidades del Arsenal de ganar el título si repiten sus pésimas actuaciones

Henry se mostró divertido al preguntársele si el nivel contra el Sporting bastaría para enfrentar al City, dada su reciente hegemonía. Aun así, afirmó que esta temporada es la mejor oportunidad del Arsenal para callar a sus críticos.

Desde el Etihad, el máximo goleador de los Gunners añadió: «Id y ganad al City. Quiero ver ese fuego. Creo en Mikel, pero demostradlo.

No como esta noche, ni como contra el Bournemouth, el Brighton fuera o el Mansfield; ese no es el City que he visto esta temporada. Hablamos del equipo que ganó cuatro seguidos, solo interrumpido por el Liverpool.

Lo he dicho desde el principio: este año podemos ganar la liga. Es la mayor oportunidad de vuestra vida, no solo para callar bocas, sino para demostrar que podemos hacerlo. Así la gente dejará de usar esa palabra que no voy a mencionar. Yo creo en ello, pero estoy aquí en CBS y no puedo hacer nada. Quiero ver ese fuego en el Etihad».



