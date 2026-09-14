El ambiente dentro de la selección francesa se ha vuelto cada vez más tóxico tras el reciente intercambio de palabras entre las dos estrellas. Mbappé afirmó que siempre fue "considerado el elegido" y sugirió que su compañero de equipo tuvo una "carrera diferente" debido a las lesiones. Esto provocó una rápida respuesta de Dembélé tras la victoria por 1-0 del Paris Saint-Germain sobre el Brest el domingo, al responder: "Yo nunca fui el elegido, trabajé duro y fui recompensado con un año maravilloso en París".

Según L'Equipe, estos comentarios concretos fueron el punto de ruptura para Dembélé, que siempre ha optado por guardar silencio en público pese a sentirse molesto por varias declaraciones de su capitán en los últimos años.