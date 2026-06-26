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Dembélé lidera a Francia: 4-1 ante Noruega sin Haaland; los Bleus cierran primeros el grupo

Noruega vs Francia
World Cup
Noruega
Francia

Los Bleus no dan tregua a una Noruega sin Haaland

Francia, liderada por un deslumbrante Kylian Mbappé y Ousmané Dembelé, ganó el grupo I con puntaje perfecto y superó a Noruega tras vencer a Senegal e Irak. El encuentro en Boston acabó 4-1 a favor de los Bleus, dirigidos por Guy Stephan tras el duelo familiar de Didier Deschamps. El Balón de Oro firmó tres de los tantos y ya suma cuatro en la clasificación de goleadores; también marcaron Aasgaard y Doué.


La labor de los subcampeones se facilitó por la decisión del seleccionador noruego, Ola Solbakken, quien rotó a todas sus estrellas —Haaland, Sorloth, Odegaard y Nusa— renunciando a liderar el grupo. Decisión que no perdonó una Francia hambrienta de goles, como demostró Ousmane Dembélé con una tripleta en 25 minutos (del 7 al 32). Mbappé, que a los 20 segundos estrelló un disparo en el larguero, aportó dos asistencias y llegó a seis participaciones en goles, líder en la competición.


La Noruega, que antes del 1-3 había acortado con el debutante Aasgaard (1-2), mejoró en el inicio del segundo tiempo. Bobb crea peligro y logra un penalti que Strand-Larsen falla ante Maignan,quien luego repele otras dos intentonas. Con los cambios, el partido se calmó hasta el descuento, cuando la dupla parisina Barcola-Doué firmó el 4-1 final para los Bleus.



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  • EL MARCADOR

    NORUEGA-FRANCIA 1-4

    Goles: 6', 20', 32' Dembelé (F), 21' Aasgaard (N), 94' Doué (F)



    Noruega (4-3-3): Selvik; Aursnes, Falchener (66' Langas), Ostigard, Bjorkan (46' Pedersen); Aasgaard, Berg, Thorsvedt (46' Thorsby); Bobb (83' Nusa), Strand-Larsen, Schjelderup (83' Hauge). Entrenador: Solbakken


    FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé (86' Malo Gusto), Upamecano (76' Konaté), Lacroix, Theo Hernández; Tchouameni, Koné; Dembélé (65' Barcola), Olise (65' Cherki), Doué; Mbappé (86' Mateta). Entrenador: Stephan


    Árbitro: Oliver


    Amonestados: Berg (N), Tchouameni (F)

    EXPULSADOS: -

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  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    94' DOUE TAMBIÉN SE ESTRENA: Francia marca el cuarto, con un gol de cabeza del jugador del PSG tras un centro desde la izquierda de Barcola.


    72' MAIGNAN VUELVE A SER DECISIVO: contra noruega, Aasgaard asiste a Bobb, pero el portero francés evita el gol.


    63' BOBB PONE A PRUEBA A MAIGNAN: Noruega crea otra ocasión para el 2-3 con una jugada del exjugador del Manchester City, pero el portero francés responde con solvencia.


    56' FRANCIA A PUNTO DEL CUARTO: Mbappé dispara desde el borde del área y el balón se marcha cerca del ángulo.


    50' PENALTI A FAVOR DE NORUEGA, PERO MAIGNAN LO DETIENE: Bobb engaña con fintas a Theo Hernández, que lo derriba. Strand-Larsen dispara flojo y el portero del Milan ataja.



    PRIMERA PARTE


    44' MBAPPÉ VUELVE A CREAR: el delantero francés, tras dos asistencias a Dembélé, sirve un gran pase a Manu Koné tras una triangulación, pero Selvik vuelve a salvar al jugador de la Roma.


    43' OCASIÓN PARA CADAEQUIPO: Noruega casi marca en propia meta tras un pase atrás de Falcheners que aprovecha Douè, pero Selvik lo evita; luego, tras un córner, Upamecano desvía con el talón un pase a Aasgaard, que estaba listo para marcar a puerta vacía.


    32' NADIE PUEDE DETENER A DEMBELÉ: acción calcada del extremo del PSG, que recibe por la derecha, aguarda y coloca el balón en el segundo palo, fuera del alcance de Selvik.


    28' NORUEGA RESPONDE: Schjelderup centra desde la izquierda, pero Strand-Larsen no acierta el remate.


    21' NORUEGA RECORTA: Schjelderup cede a Aasgaard, que se quita a Upamecano y bate a Maignan.


    20' OTRA VEZ DEMBÉLÉ: nueva arrancada de Mbappé ante Ostigard, pase a la derecha para Dembélé, que recorta hacia el centro y coloca el balón en el segundo palo desde lejos.


    17' MBAPPÉ LO INTENTA: recorte desde la izquierda y disparo que Selvik detiene.


    14' NORUEGA DESAPROVECHA: Strand-Larsen recibe un mal despeje y dispara alto.


    6' FRANCIA SE ADELANTA: pase filtrante de Mbappé, Dembélé entra al área y marca en diagonal.


    4' FRANCIA CERCA EL SEGUNDO: Koné dispara desde el borde del área tras un rechace y obliga a Selvik a una buena parada.


    1' LA FRANCIA EMPIEZA CON FUERZA: balón recuperado en el centro del campo, pase en profundidad de Olise para Mbappé, que remata desde una posición escorada y da en el larguero. Apenas habían pasado 20 segundos.

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