Francia, liderada por un deslumbrante Kylian Mbappé y Ousmané Dembelé, ganó el grupo I con puntaje perfecto y superó a Noruega tras vencer a Senegal e Irak. El encuentro en Boston acabó 4-1 a favor de los Bleus, dirigidos por Guy Stephan tras el duelo familiar de Didier Deschamps. El Balón de Oro firmó tres de los tantos y ya suma cuatro en la clasificación de goleadores; también marcaron Aasgaard y Doué.





La labor de los subcampeones se facilitó por la decisión del seleccionador noruego, Ola Solbakken, quien rotó a todas sus estrellas —Haaland, Sorloth, Odegaard y Nusa— renunciando a liderar el grupo. Decisión que no perdonó una Francia hambrienta de goles, como demostró Ousmane Dembélé con una tripleta en 25 minutos (del 7 al 32). Mbappé, que a los 20 segundos estrelló un disparo en el larguero, aportó dos asistencias y llegó a seis participaciones en goles, líder en la competición.





La Noruega, que antes del 1-3 había acortado con el debutante Aasgaard (1-2), mejoró en el inicio del segundo tiempo. Bobb crea peligro y logra un penalti que Strand-Larsen falla ante Maignan,quien luego repele otras dos intentonas. Con los cambios, el partido se calmó hasta el descuento, cuando la dupla parisina Barcola-Doué firmó el 4-1 final para los Bleus.









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