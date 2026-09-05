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Demba Ba afirma que Ralf Rangnick y el Hoffenheim fueron los verdaderos arquitectos del famoso estilo de presión tras pérdida de Jurgen Klopp
Los orígenes del fútbol heavy metal
Klopp es ampliamente celebrado por popularizar el estilo de gegenpressing de alto voltaje en el Borussia Dortmund y el Liverpool, pero el plan táctico pudo haberse originado en otro lugar.
En declaraciones a FourFourTwo, Ba detalló cómo el Hoffenheim, dirigido por Ralf Rangnick, sorprendió al Dortmund al inicio de la campaña 2008/09 de la Bundesliga. El Hoffenheim sacudió al establishment alemán con un planteamiento ofensivo incesante que desbordó a sus rivales.
El Hoffenheim se puso 2-0 arriba dentro de los primeros 30 minutos, desplegando un juego de presión agresivo que desmanteló por completo el planteamiento de Klopp. Este frenético encuentro demostró ser un momento decisivo para Klopp, que reconoció de inmediato el potencial devastador de un sistema táctico tan extenuante y valiente.
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Ba recuerda una actuación impresionante
Ba recuerda el desgaste físico que aquel partido concreto supuso para los jugadores mientras ejecutaban el exigente plan de juego. «Era la quinta jornada de la liga. El Hoffenheim acababa de ascender a la Bundesliga», contó Ba a FourFourTwo. «Nuestro estilo de juego fue un soplo de aire fresco en Alemania. El equipo practicaba un fútbol ofensivo, dándolo todo desde el principio, sin importar el rival. Apenas se notaba nuestra falta de experiencia en la máxima categoría porque la compensábamos con trabajo duro y valentía. Aquel día, en apenas media hora, ya ganábamos 2-0 al Borussia Dortmund. Recuerdo que jugamos con una gran intensidad. Acabé completamente exhausto porque lo di absolutamente todo sobre el campo. Fue increíble».
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Cambiando el panorama de los banquillos
El profundo impacto que aquella actuación tuvo en Klopp solo quedó claro para Ba mucho más tarde, durante una conversación con Rangnick. «Años después, hablando con Ralf Rangnick, me contó una anécdota interesante», añadió Ba. «Después de aquella dura derrota, Klopp le admitió que, desde ese momento, quería que todos sus equipos jugaran de esa manera. Lo puso en práctica en el Dortmund y más tarde en el Liverpool. En cierto modo, fuimos pioneros del gegenpressing de Jürgen».
Ese despertar táctico ayudó a Klopp a conquistar dos títulos de liga consecutivos con el Dortmund antes de transformar al Liverpool en campeón de Inglaterra y de Europa utilizando ese mismo plan implacable.
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