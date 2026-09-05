Klopp es ampliamente celebrado por popularizar el estilo de gegenpressing de alto voltaje en el Borussia Dortmund y el Liverpool, pero el plan táctico pudo haberse originado en otro lugar.

En declaraciones a FourFourTwo, Ba detalló cómo el Hoffenheim, dirigido por Ralf Rangnick, sorprendió al Dortmund al inicio de la campaña 2008/09 de la Bundesliga. El Hoffenheim sacudió al establishment alemán con un planteamiento ofensivo incesante que desbordó a sus rivales.

El Hoffenheim se puso 2-0 arriba dentro de los primeros 30 minutos, desplegando un juego de presión agresivo que desmanteló por completo el planteamiento de Klopp. Este frenético encuentro demostró ser un momento decisivo para Klopp, que reconoció de inmediato el potencial devastador de un sistema táctico tan extenuante y valiente.