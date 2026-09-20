«¡Demasiados goles!»: Enzo Maresca echa humo pese a la victoria por 5-3 del Manchester City, líder de la Premier League, tras sobrevivir al susto del Sunderland

Mientras el Etihad Stadium disfrutaba de un trepidante partido de ocho goles, el técnico del Manchester City, Maresca, no estaba precisamente de humor para celebrar el carácter caótico de la victoria por 5-3 de su equipo sobre el Sunderland. El resultado garantiza que el City siga siendo el único equipo de la máxima categoría con un pleno de victorias tras cinco partidos, pero la forma en la que encajó tres goles ante los recién ascendidos dejó al técnico italiano visiblemente frustrado durante sus compromisos con los medios después del encuentro.

En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final, el entrenador del City dejó claro lo que pensaba del marcador. «Demasiados goles, ¡demasiados goles! Prefiero [ganar] 1-0, mucho mejor», admitió Maresca, dejando clara su preferencia por la solidez defensiva frente a la brillantez ofensiva. «Sinceramente, preferiría ganar 1-0 antes que 5-3, pero esperaba un partido muy difícil. Sé lo buenos que son. Sin balón, son muy agresivos; con balón, tienen diferentes armas. Brobbey es un ejemplo [de ello]. Encontramos la manera de ganar el partido».