¡Demasiado pronto! El Liverpool aún no ha iniciado negociaciones para renovar el contrato de Alisson Becker, mientras el portero entra en los últimos meses de su acuerdo

Liverpool se encuentra en una situación de incertidumbre ya conocida mientras una de sus estrellas veteranas más importantes se acerca al final de su etapa. Alisson ha entrado oficialmente en el último año de su contrato. Con el brasileño a punto de cumplir 34 años en octubre, la cúpula de Anfield debe decidir si apuesta por su portero titular a largo plazo o si empieza una transición hacia una era más joven bajo palos. Actualmente, percibe un salario semanal de 250.000 £, según las informaciones publicadas, y sigue siendo uno de los mejor pagados de la plantilla, reflejo de su condición de uno de los jugadores de élite del mundo en su puesto.

El periodista de fiabilidad contrastada James Pearce ha ofrecido una actualización poco alentadora para los aficionados que esperan una resolución rápida de la situación. En declaraciones en el pódcast Walk On de The Athletic, Pearce aclaró que no ha habido ningún avance respecto a un nuevo contrato, con todas las partes aparentemente conformes con esperar. El periodista afirmó: "¿Va a seguir aquí la próxima temporada? Ahora mismo no lo sabemos. Por lo que me han dicho, todavía es demasiado pronto para todas las partes. Esas conversaciones aún no se han producido".