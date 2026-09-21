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¡Demasiado pronto! El Liverpool aún no ha iniciado negociaciones para renovar el contrato de Alisson Becker, mientras el portero entra en los últimos meses de su acuerdo
Las negociaciones aún no han comenzado por el número uno brasileño
Liverpool se encuentra en una situación de incertidumbre ya conocida mientras una de sus estrellas veteranas más importantes se acerca al final de su etapa. Alisson ha entrado oficialmente en el último año de su contrato. Con el brasileño a punto de cumplir 34 años en octubre, la cúpula de Anfield debe decidir si apuesta por su portero titular a largo plazo o si empieza una transición hacia una era más joven bajo palos. Actualmente, percibe un salario semanal de 250.000 £, según las informaciones publicadas, y sigue siendo uno de los mejor pagados de la plantilla, reflejo de su condición de uno de los jugadores de élite del mundo en su puesto.
El periodista de fiabilidad contrastada James Pearce ha ofrecido una actualización poco alentadora para los aficionados que esperan una resolución rápida de la situación. En declaraciones en el pódcast Walk On de The Athletic, Pearce aclaró que no ha habido ningún avance respecto a un nuevo contrato, con todas las partes aparentemente conformes con esperar. El periodista afirmó: "¿Va a seguir aquí la próxima temporada? Ahora mismo no lo sabemos. Por lo que me han dicho, todavía es demasiado pronto para todas las partes. Esas conversaciones aún no se han producido".
- AFP
La sombra cada vez más alargada del periodo de precontratos
Aunque el ambiente interno pueda ser de calma, el calendario marca una fecha límite clara para el gigante de Merseyside. A día de hoy, Alisson podrá negociar libremente un precontrato con clubes de fuera de Inglaterra a partir de enero. A principios de año, el guardameta fue vinculado con el interés de la Juventus y, aunque esos rumores no se materializaron en un traspaso concreto, la amenaza de que grandes clubes del continente sigan al acecho continúa siendo alta.
Los aficionados están, comprensiblemente, inquietos por el historial de sagas contractuales en el club, que con frecuencia se han alargado hasta las últimas semanas de las temporadas. El portero recordó a todos su enorme valor el pasado fin de semana durante una victoria por 1-0 en Bournemouth. Su increíble parada de reflejos para evitar el gol de Evanilson fue una de las acciones más destacadas del partido.
El factor Mamardashvili
El proceso de toma de decisiones del Liverpool se complica aún más con la llegada de Giorgi Mamardashvili. El internacional georgiano fue fichado procedente del Valencia el año pasado y, aunque todavía no ha asumido el papel de titular, es visto como el sucesor natural del brasileño.
Pearce destacó este posible conflicto y señaló que un nuevo contrato para el veterano podría tener un efecto dominó en el resto de la portería. El periodista sugirió que Mamardashvili no va a tolerar ser suplente por tercera temporada consecutiva si Alisson sigue siendo la elección indiscutible.
- Getty
La incertidumbre rodea las intenciones a largo plazo de Alisson
También existe la posibilidad de que el propio Alisson esté preparado para un nuevo desafío después de casi una década en Merseyside. Para cuando concluya la temporada 2026-27, habrá pasado nueve años en el club, ganando todos los grandes títulos disponibles.
En última instancia, los próximos meses serán cruciales para que el club evite un relato desestabilizador. La valoración de Pearce sugiere que, aunque no hay un pánico inmediato, el enfoque de «demasiado pronto» podría convertirse rápidamente en «demasiado tarde» si otros clubes empiezan a presentar sus propuestas en enero.
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