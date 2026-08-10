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«Demasiado pedir» que Harry Kane emule a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, mientras una exestrella del Bayern de Múnich hace una atrevida predicción sobre el Mundial 2030 para el capitán de Inglaterra
Kane, a punto de firmar un nuevo contrato con el Bayern de Múnich
Kane acaba de brillar en ese torneo, con seis goles marcados mientras Inglaterra sufrió una derrota en semifinales ante Argentina y terminó finalmente en tercera posición. El brazalete de capitán lo llevó durante toda una campaña que prometía mucho, pero que al final no dejó ningún éxito tangible.
El prolífico ‘9’ se ha convertido en el máximo goleador histórico de su selección, con 85 goles internacionales en su haber, y ostenta el mismo récord en el Tottenham. Ha firmado 146 goles con el Bayern en 147 partidos con el gigante alemán.
Se espera que firme un nuevo contrato en el Allianz Arena, cuando a su actual acuerdo solo le quedan 12 meses, y no hay señales de que el veterano delantero vaya a bajar el ritmo. Recientemente cumplió 33 años, pero es el favorito para ganar el prestigioso Balón de Oro en 2026.
El Bayern está, como es lógico, muy interesado en mantener a Kane en su plantilla, mientras que Inglaterra no tiene preparado a ningún sucesor lógico para ocupar su puesto de delantero centro. La previsión es que siga siendo el capitán de Inglaterra hasta la Eurocopa de 2028, que se disputará en casa.
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¿Seguirá jugando Kane con Inglaterra más allá de la Eurocopa 2028?
¿Seguirá jugando más allá de ese momento, emulando a jugadores como Ronaldo y Messi? Cuando le plantearon esa pregunta a Hamann, el excentrocampista del Bayern, hablando por cortesía de MrQ, dijo a GOAL: «Ahora tiene 33 años, así que dentro de cuatro años tendrá 36 y camino de los 37. Es mucho pedir.
«Obviamente, vimos a dos de los mejores de todos los tiempos jugando en el Mundial, uno con 39 y otro con 41. A uno le fue bien, al otro no. No lo pondría en el mismo escalón que esos dos.
«Aunque sería unos años más joven que esos dos en el Mundial, creo que es mucho pedir. Es mucho pedir porque empezó a jugar bastante pronto. Se fue cedido a las categorías inferiores, jugó muchísimos partidos en la Premier League y realmente no ha tenido muchas lesiones. Alguna lesión de tobillo, creo que ha tenido.
«Apenas se perdió un partido en los últimos dos años aquí en Múnich. Si me pides ahora una respuesta sobre si lo veremos en el Mundial dentro de cuatro años, probablemente diría que no».
¿Le queda otro Mundial a la máxima goleadora histórica de Inglaterra?
El exextremo de Inglaterra Chris Waddle es otro que ha puesto en duda la participación de Kane en otro Mundial, al decir recientemente a GOAL, cuando fue preguntado por ese mismo asunto: «La forma física es algo muy importante. Algunos jugadores evolucionan, mejoran a medida que se hacen mayores. A algunos les resulta más fácil. No más fácil, pero sí sencillo.
«Veremos cómo están sus piernas dentro de dos años, incluso en la Eurocopa. La gente se lo preguntará. Lo que juega a favor de Harry es que es un chico en forma, eso lo sabemos. No depende de la velocidad. Tiene un gran cerebro futbolístico.
«A veces ves a jugadores en torneos y piensas: “Sus piernas ya no responden”. Pongo a Ronaldo como ejemplo. Vi jugar a Portugal en el Mundial y, en mi opinión, sus piernas ya no estaban para ese nivel de fútbol. Lionel Messi todavía tenía destellos de brillantez hasta que el resto de sus compañeros decidió intentar echar a todo el mundo del país.
«Así que creo que hay un momento y un lugar en los que realmente tienes que pensar: “Sí, todavía puede jugar, y todavía puede jugar como lo hace Messi en Miami, a un buen nivel para él”. Ya sabes, Ronaldo en Arabia Saudí todavía puede rendir. Y Harry, con el tiempo, llegará a un punto en el que pensarás que la Bundesliga es demasiado rápida. ¿Adónde vas desde ahí?
«El próximo Mundial es una gran exigencia para él, creo yo, jugar ese torneo. Creo que algunos de estos jugadores pueden pensar: “Sí, sigo jugando al fútbol, pero ese nivel ya no está en mí, y lo he disfrutado”. Creo que algunos de estos jugadores intentan jugar demasiado tiempo y no les deja en buen lugar. Pero estoy seguro de que Harry sabrá cuándo ha llegado el momento de decir: ‘No, ya no puedo jugar para Inglaterra’».
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Estatus de GOAT: 100 goles, récord de internacionalidades y un trofeo
Kane tendrá puesta la mira en los 100 goles internacionales, mientras que está a solo cuatro partidos de igualar el récord de 125 apariciones de Peter Shilton con Inglaterra. El estatus de GOAT sigue estando al alcance.
Un gran título internacional consolidaría esa condición, pero está por ver si Inglaterra puede traer el fútbol a casa en el transcurso de los próximos cuatro años y si su actual capitán tendrá un papel destacado en esa lucha por los trofeos.
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