Kane acaba de brillar en ese torneo, con seis goles marcados mientras Inglaterra sufrió una derrota en semifinales ante Argentina y terminó finalmente en tercera posición. El brazalete de capitán lo llevó durante toda una campaña que prometía mucho, pero que al final no dejó ningún éxito tangible.

El prolífico ‘9’ se ha convertido en el máximo goleador histórico de su selección, con 85 goles internacionales en su haber, y ostenta el mismo récord en el Tottenham. Ha firmado 146 goles con el Bayern en 147 partidos con el gigante alemán.

Se espera que firme un nuevo contrato en el Allianz Arena, cuando a su actual acuerdo solo le quedan 12 meses, y no hay señales de que el veterano delantero vaya a bajar el ritmo. Recientemente cumplió 33 años, pero es el favorito para ganar el prestigioso Balón de Oro en 2026.

El Bayern está, como es lógico, muy interesado en mantener a Kane en su plantilla, mientras que Inglaterra no tiene preparado a ningún sucesor lógico para ocupar su puesto de delantero centro. La previsión es que siga siendo el capitán de Inglaterra hasta la Eurocopa de 2028, que se disputará en casa.