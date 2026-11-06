Cuando le plantearon esa pregunta a Ball, el exdefensa del Everton, que habló en colaboración con NetBet Sport, declaró a GOAL: «Es posible. Seguimos intentando averiguar qué está pasando realmente. De momento, ni el club ni Jack han dicho gran cosa, así que espero que esté bien.

«Es un futbolista absolutamente increíble. Cuando está en forma, es, con diferencia, uno de los mejores jugadores del Everton. Le encanta el fútbol, es un chico que cae muy bien, le gusta a todo el mundo y el club le adora. Por eso hemos vuelto a por él, por lo que aporta dentro y fuera del campo. Pero, por desgracia, parece que también tiene algunos problemas. Ojalá pueda solucionarlos.

«Llama la atención y, obviamente, a veces tampoco se ayuda a sí mismo. Ya no es un joven, y de joven se pueden cometer esos errores, todos los hemos cometido, pero ahora está llegando a una edad en la que probablemente piense en el final de su carrera.

«Pero sus actuaciones con el Everton... Sus primeros controles son increíbles. Cuando vas al estadio y le ves en directo, parece que todo le resulta demasiado fácil. Quizá los aficionados le critiquen un poco porque juega por debajo de sus posibilidades y ralentiza un poco el juego, pero los rivales no saben cómo marcarle ni qué hacer ante su habilidad con el balón. Así que ha sido una pena no poder disfrutar tanto de eso en la Premier League.

«Es un jugador que debería jugar en la Premier League y espero que pueda darle la vuelta a la situación. David Moyes ha dicho que tendrá sus oportunidades; cuándo llegarán, quién sabe. Depende de Jack ganarse de nuevo un puesto en el once titular de David Moyes, pero la Premier League y el Everton Football Club están mejor con Jack Grealish. Cruzo los dedos y espero que se quede».