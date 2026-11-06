«Demasiado fácil para él»: ¿qué futuro le espera a Jack Grealish en medio de sus dificultades en el Everton, mientras un exjugador del club especula con su despedida de la Premier League en 2027?
Grealish, el futbolista de los 100 millones de libras, sigue sin estar disponible para ser convocado
David Moyes ha confirmado que Grealish seguirá sin estar disponible para el partido en casa del Everton contra el recién ascendido Coventry este viernes. Será el último encuentro del Everton antes de que la competición nacional se detenga por el parón de selecciones de noviembre.
Eso significa que el jugador, que suma 39 internacionalidades con Inglaterra y que costó 100 millones de libras (134 millones de dólares) al fichar por el Manchester City procedente del Aston Villa, no volverá a disputar un partido oficial hasta el 23 de noviembre como pronto.
Su último partido fue el 17 de octubre contra el Chelsea y ya se ha perdido tres encuentros. La ausencia de Grealish en los planes de Moyes se atribuyó inicialmente a una «infracción de la disciplina del club», mientras que posteriormente se ha considerado que no estaba en condiciones de jugar.
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Internacional con Inglaterra quedará libre en 2027
Se esperaba más de un campeón de la Premier League y la Champions League a su regreso a Merseyside para una segunda etapa como cedido. Tenía la oportunidad de ganarse una estancia más larga en el Hill Dickinson Stadium, con la perspectiva de quedar libre al final de la temporada cuando venza su lucrativo contrato con el Manchester City.
Surgen serias dudas sobre qué pasará después. ¿Podría Grealish sentirse tentado de escapar del escrutinio de la Premier League y probar suerte en otro lugar, con la posibilidad de que equipos de Estados Unidos le permitan perseguir el sueño americano?
¿Podría Grealish buscar un nuevo reto fuera de Inglaterra?
Cuando le plantearon esa pregunta a Ball, el exdefensa del Everton, que habló en colaboración con NetBet Sport, declaró a GOAL: «Es posible. Seguimos intentando averiguar qué está pasando realmente. De momento, ni el club ni Jack han dicho gran cosa, así que espero que esté bien.
«Es un futbolista absolutamente increíble. Cuando está en forma, es, con diferencia, uno de los mejores jugadores del Everton. Le encanta el fútbol, es un chico que cae muy bien, le gusta a todo el mundo y el club le adora. Por eso hemos vuelto a por él, por lo que aporta dentro y fuera del campo. Pero, por desgracia, parece que también tiene algunos problemas. Ojalá pueda solucionarlos.
«Llama la atención y, obviamente, a veces tampoco se ayuda a sí mismo. Ya no es un joven, y de joven se pueden cometer esos errores, todos los hemos cometido, pero ahora está llegando a una edad en la que probablemente piense en el final de su carrera.
«Pero sus actuaciones con el Everton... Sus primeros controles son increíbles. Cuando vas al estadio y le ves en directo, parece que todo le resulta demasiado fácil. Quizá los aficionados le critiquen un poco porque juega por debajo de sus posibilidades y ralentiza un poco el juego, pero los rivales no saben cómo marcarle ni qué hacer ante su habilidad con el balón. Así que ha sido una pena no poder disfrutar tanto de eso en la Premier League.
«Es un jugador que debería jugar en la Premier League y espero que pueda darle la vuelta a la situación. David Moyes ha dicho que tendrá sus oportunidades; cuándo llegarán, quién sabe. Depende de Jack ganarse de nuevo un puesto en el once titular de David Moyes, pero la Premier League y el Everton Football Club están mejor con Jack Grealish. Cruzo los dedos y espero que se quede».
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Dos etapas de cesión accidentadas para Grealish en el Hill Dickinson
Grealish vio truncada su primera etapa en el Everton por una inoportuna lesión y finalmente tuvo que ser operado de una fractura por estrés en el pie izquierdo. Antes de sufrirla, había recuperado en cierta medida la chispa en su carrera.
Ha disputado solo ocho partidos esta temporada y aún espera su primer gol de la 2026-27. Está por ver si el Everton volverá a hacer borrón y cuenta nueva y permitirá a un jugador de evidente talento centrarse de nuevo en su rendimiento sobre el terreno de juego.
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