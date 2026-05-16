El técnico holandés criticó la fortaleza mental de su equipo tras ver cómo se desmoronaba en la segunda parte ante el Aston Villa. A pesar de un buen inicio, los Reds no aguantaron la presión una vez que el equipo de Unai Emery se adelantó en el marcador, un golpe que empaña la última semana de la temporada.

En declaraciones a Sky Sports, Slot dijo: «Hemos encajado demasiados goles y no hemos marcado suficientes. Estábamos metidos en el partido y con opciones, pero tras el 2-1 nos desmoronamos». Luego, en BBC MOTD, añadió: «Después del 2-1 se nos escapó el partido. En los primeros 10 minutos de la segunda parte tuvimos el control sin crear ocasiones, y eso ya nos ha pasado antes».