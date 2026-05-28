Mbappé es el rostro del fútbol francés, pero Leboeuf duda de su capacidad para inspirar. El exdefensa del Chelsea y campeón mundial con Francia en 1998 cree que su mentalidad individualista le impide ser un líder natural para el equipo de Didier Deschamps.

«Para mí, Kylian Mbappé no es un líder porque es muy egoísta en su forma de pensar», declaró Leboeuf a SportsBoom. «No lo conozco. Solo lo vi una vez cuando estaba con la selección y jugaba en el PSG, al que acababa de fichar. Es un gran chico, bien educado, pero su forma de ver el fútbol no se ajusta a mis valores del juego».